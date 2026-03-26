Durante su intervención en un foro empresarial en Moscú, Vladimir Putin enfatizó que prever las repercusiones globales de una escalada bélica en Oriente Próximo representa un desafío incluso para los actores directamente involucrados en el conflicto, lo que complica aún más la evaluación para terceros países. Según publicó la agencia rusa recogida por distintos medios internacionales, el presidente ruso comparó el posible impacto de este conflicto con las graves perturbaciones causadas por la pandemia de covid-19. Putin advirtió que los efectos económicos y sociales derivados de una guerra en Irán podrían alcanzar proporciones similares a las experimentadas a raíz de la crisis sanitaria global, con consecuencias difíciles de cuantificar.

De acuerdo con la información divulgada por la prensa rusa y reportada por diferentes medios, Putin subrayó que la guerra en Oriente Próximo tiene potencial para infligir daños significativos en varias áreas clave de la economía internacional. El mandatario mencionó específicamente los posibles efectos sobre las cadenas de logística, producción y cooperación internacionales, elementos que en su opinión podrían volver a enfrentar las disrupciones extremas caracterizadas durante la pandemia. “Resulta difícil predecir con exactitud las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo”, declaró Putin, ilustrando la incertidumbre que rodea a la situación.

El presidente ruso también manifestó que ni siquiera las partes implicadas en el conflicto pueden anticipar los eventos futuros, lo cual, según él, aumenta la complejidad para países que no forman parte directa en la guerra. A pesar de esta incertidumbre, expuso que Rusia no puede adoptar una postura pasiva ante las dinámicas internacionales. Por este motivo, defendió la necesidad de fortalecer la posición del país frente a las presiones externas y subrayó el compromiso de reforzar la resiliencia de Rusia, especialmente en el contexto actual, caracterizado por sanciones internacionales.

Tal como publicó la prensa rusa, Putin insistió en calificar las sanciones impuestas a Rusia como “ilegales”, argumentando que nunca recibieron el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandatario reprochó tanto la imposición como la vigencia de estas medidas restrictivas en respuesta a la invasión rusa del este de Ucrania, que comenzó hace cuatro años. Putin volvió a justificar la incursión militar, afirmando que fue consecuencia de la necesidad de proteger a la población rusa, refiriéndose a situaciones de violencia en Crimea en 2014 y en la región de Donbás, que precedieron la operación militar en Ucrania.

Durante su discurso, dirigido a representantes del sector industrial y empresarial ruso, Putin agradeció la labor realizada por estas entidades en el desarrollo e integración de las regiones de Crimea y Donbás. Subrayó que este tipo de asociación resulta esencial para afrontar los retos que plantea el contexto internacional actual. Según consignó la prensa local, el jefe del Estado ruso puso el acento en la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica del país, que según él se ha preservado a pesar de las restricciones y dificultades impuestas desde el exterior.

Putin concluyó señalando que los desafíos extraordinarios derivados de los conflictos y las sanciones justifican la necesidad de una estrategia común entre el gobierno y el sector productivo para garantizar la fortaleza y autosuficiencia de Rusia, lo que a su juicio constituye la mejor respuesta posible frente a la volatilidad y riesgos globales mencionados en relación al conflicto en Oriente Próximo.