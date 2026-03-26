Los conciertos de Shakira, Laura Pausini y Rosalía hasta quintuplican las búsquedas de viajes a Madrid y Barcelona

El anuncio de los conciertos de Shakira, Laura Pausini y Rosalía ha coincidido con un notable incremento en el interés por viajar a Madrid y Barcelona, hasta incluso quintuplicar búsquedas hacia estas ciudades, según datos de eDreams.

Sobre la artista colombiana, con residencia anunciada en la capital para finales de septiembre, y tras ponerse a la venta las entradas, Francia registra un aumento del 486% en las búsquedas de viaje a Madrid, un repunte al que se suma Alemania (+463%) y el propio mercado nacional (+345%).

Otros mercados europeos clave, como Países Bajos y Reino Unido, también han reaccionado con fuerza, con subidas del 365% y el 105%, respectivamente.

Por su parte, la visita de Laura Pausini a Madrid y Barcelona en el próximo mes de abril también ha provocado una alta demanda para viajar a ambas urbes. En el caso de la ciudad condal, las consultas desde Suiza lideran la lista, con un alza del 162%, seguidas de las realizadas desde Alemania (+95%) y desde Reino Unido (+72%).

Para su escala en Madrid, el mercado suizo vuelve a destacar con un aumento del 104%, mientras que Alemania e Italia registran subidas del 81% y del 63%, respectivamente. Para ambas citas, los viajeros nacionales han mostrado un gran interés, con repunte del 55% en las búsquedas hacia Madrid y del 53% hacia Barcelona.

Por último, la gira 'Lux Tour 2026' de Rosalía ya triplicó el volumen de consultas de viajes el mismo día de su anuncio. Por ejemplo, el interés para volar a Barcelona aumentó un 140% frente al mismo periodo de 2025. El efecto de la artista catalana ha sido especialmente relevante en Madrid, donde actuará en plena Semana Santa, impulsando un crecimiento cercano al +60% en las búsquedas.

Además, el fenómeno Rosalía también moviliza al público español hacia el extranjero, con incrementos desde España a otras paradas europeas como Lisboa (+209%) o Berlín (+183%).