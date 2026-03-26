La Galería de las Colecciones Reales pone en hora el siglo XIX con la exposición 'La precisión del tiempo'

La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado esta jueves la exposición temporal 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre de 2026.

La muestra reúne una selección de 20 relojes y piezas decorativas procedentes de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid, todas ellas pertenecientes al catálogo de Patrimonio Nacional.

La presentación ha contado con la participación del director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y de la comisaria de la exposición, Amelia Aranda Huete, conservadora de las colecciones de Relojería, Platería y Luminarias de Patrimonio Nacional. La muestra se integra en la línea 'Colecciones Reveladas', un formato que incorpora al recorrido permanente conjuntos poco conocidos y que aportan nuevas perspectivas sobre el patrimonio expuesto.

Las piezas seleccionadas permiten trazar una panorámica completa de la relojería decimonónica, tanto desde el punto de vista técnico como estético. Desde algunos relojes de caja alta, en madera, hasta otros de pared y, especialmente, de sobremesa, elaborados en bronce, mármol o porcelana, la exposición recorre estilos, materiales y soluciones artísticas que marcaron la producción relojera de la época.

Patrimonio Nacional conserva un conjunto de 740 relojes distribuidos por los Reales Sitios, fruto de adquisiciones realizadas por distintos monarcas a lo largo de los siglos. Uno de los más importantes es el Reloj de custodia con candil, obra del relojero flamenco Hans de Evalo, datado en 1583 y considerado el más antiguo de las Colecciones Reales, que se exhibe de forma permanente en el ámbito dedicado a Felipe II en la propia Galería, aunque el grueso de la colección corresponde a las obras creadas en los siglos XVIII y XIX.

En esta ocasión, Patrimonio Nacional ha decidido singularizar la parte de la colección correspondiente al siglo XIX, especialmente a los reinados de Fernando VII e Isabel II, seleccionando un conjunto de 20 relojes y piezas decorativas que ofrece un recorrido completo por la evolución de la técnica relojera en dicha centuria.