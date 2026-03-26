Brahim Díaz y Fran García, de residuales a habituales en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa

El lateral español Fran García, de 26 años, ha consolidado su posición en la alineación titular del Real Madrid al disputar 364 minutos en los cuatro encuentros más recientes, según consignó el medio que brinda seguimiento a la actualidad del club. García, quien no había contado con regularidad a lo largo de la temporada, logró revertir su situación tras participar en la mayor parte del segundo tiempo de la ida de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, en reemplazo de Ferland Mendy debido a una lesión sufrida por el francés. Desde ese momento, el defensor ha firmado tres titularidades consecutivas, incluso tras la recuperación de Álvaro Carreras, que ya estaba disponible para el derbi ante el Atlético de Madrid.

Según informó la fuente, el centrocampista ofensivo Brahim Díaz también ha dejado de ser un suplente habitual para erigirse en pieza clave dentro del esquema de Álvaro Arbeloa. Su presencia en el once titular se ha repetido durante cinco partidos consecutivos, marcando la racha más positiva del club desde que el técnico salmantino asumió el cargo el 13 de enero. Durante estos encuentros, Brahim Díaz acumuló 374 minutos —igualando el total de minutos sumados en los cuatro meses anteriores— y se mantuvo en el equipo incluso con el regreso de Kylian Mbappé tras su recuperación. Destacó especialmente en el derbi ante el Atlético de Madrid, donde provocó el penalti que marcó la diferencia para la victoria por 3-2 en el Santiago Bernabéu, detalló el propio medio que sigue la actualidad blanca.

En opinión del jugador manchego, tal como recogieron los medios oficiales del club tras el último derbi, la continuidad en el campo y la confianza otorgada por el técnico han resultado determinantes: "Para un jugador es muy importante cuando tiene continuidad y le dan la confianza. Yo no lo había tenido a lo largo de esta temporada. Me encuentro bien, me encuentro con ganas, con fuerza para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas bien y tratar de ayudar al equipo lo máximo posible", declaró Fran García después del triunfo sobre el Atlético de Madrid.

De acuerdo con la cobertura periodística disponible, tanto Brahim Díaz como Fran García se beneficiaron de la alta incidencia de lesiones entre los jugadores del primer equipo, incluyendo ausencias destacadas como las de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Arbeloa respondió a estas circunstancias recurriendo no solo a jugadores de la cantera, sino también brindando más minutos a futbolistas que hasta entonces habían sido secundarios en la rotación. Así, Brahim Díaz —internacional con Marruecos tras disputar la Copa África hasta el 18 de enero— aprovechó la oportunidad de consolidarse en el once inicial desde el encuentro en el ABANCA Balaídos, manteniendo su lugar incluso cuando sus compañeros lesionados regresaron a la actividad, según publicó el medio especializado.

En estos cinco partidos como titular, Brahim Díaz ofreció cifras destacadas: remató en cuatro ocasiones, provocó un penalti, repartió siete pases clave y una asistencia, y registró un total de 223 acciones con el balón, con 187 exitosas. Además, desembolsó un 93% de precisión en los pases (136 correctos de 145) y logró completar seis de los quince regates que intentó. Su función ha resultado útil en la transición del balón entre línea media y delantera, facilitando la llegada de compañeros como Fede Valverde al área contraria, reportó la citada fuente.

Por el lado defensivo, el lateral de Bolaños de Calatrava se vio relegado a un papel secundario con la llegada de Álvaro Carreras y la presencia de Ferland Mendy, quedando fuera de la titularidad durante casi cinco meses en los que solo pudo disputar doce partidos bajo el mando del anterior entrenador, Xabi Alonso, y apenas 80 minutos en trece jornadas bajo Arbeloa. La lesión de Mendy abrió un espacio que Fran García supo aprovechar efectuando, en estos últimos encuentros, una asistencia y sumando 252 acciones con el esférico, con una eficacia del 86,1% en los pases y doce robos de balón registrados. Además, mantuvo un promedio de tres recuperaciones por partido, ganó más de la mitad de sus duelos (14 de 27) y únicamente en dos ocasiones fue superado en regate por sus rivales, según precisó el medio.

El desempeño de ambos jugadores se ha reflejado en el rendimiento general del equipo. Desde que Brahim Díaz y Fran García pasaron a ocupar lugares habituales en el once, el Real Madrid encadenó cinco victorias consecutivas, la seguidilla más importante desde la llegada de Arbeloa al banquillo. Previamente, las oportunidades para Brahim Díaz habían sido escasas: participó desde el inicio en solo uno de los primeros nueve partidos bajo el nuevo entrenador, actuando menos de media hora en el resto, indicó el medio de referencia.

Tras el parón internacional, la presencia de Brahim Díaz y Fran García en la alineación titular dependerá de las decisiones que tome Arbeloa ante la competencia interna, ya que jugadores como Arda Güler, por un lado, y un Carreras completamente recuperado, por otro, buscan minutos. La situación se complica aún más ante la reincorporación de piezas clave como Mbappé y Bellingham, que podrían modificar la disposición táctica y la rotación habitual. Según remarcó el reportaje, ambos futbolistas comparten una fuerte contribución defensiva y despliegue físico, elementos valorados por el cuerpo técnico en la actual etapa.

El momento de Brahim Díaz resulta particularmente relevante por su adaptación táctica y su aporte para mejorar la transición ofensiva del equipo. En el caso de Fran García, su capacidad para equilibrar defensa y proyección al ataque representa una alternativa válida en el costado izquierdo, especialmente tras la recuperación de Mendy y la vuelta de Carreras a la lista de disponibles. Los próximos encuentros marcarán si ambos logran mantener la regularidad alcanzada durante este periodo en el que las necesidades del plantel exigieron respuestas ante la adversidad, reportó el medio encargado de cubrir la actualidad del club madridista.