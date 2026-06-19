Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 19 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,9 reales brasileños, experimentando una leve alza del 0,13% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,89 reales brasileños. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,36%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,19%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose firme frente al real brasileño durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 6,82%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 11,02%, el mercado presenta una fase de estabilidad en el tipo de cambio euro-real brasileño.