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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 19 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,9 reales brasileños, experimentando una leve alza del 0,13% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,89 reales brasileños. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,36%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,19%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose firme frente al real brasileño durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 6,82%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 11,02%, el mercado presenta una fase de estabilidad en el tipo de cambio euro-real brasileño.

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