Agencias

Dos trenes colisionan cerca de Bedford (Inglaterra)

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Londres, 19 jun (EFE).- Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un "incidente" que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas en sentido a Londres.

La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un "incidente" en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una "colisión que ha involucrado a dos trenes".

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Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway. Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros. EFE

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