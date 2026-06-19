Las aficiones de Brasil y Haití imploran por un héroe con alma de Rocky Balboa

Carlos Meneses

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Las aficiones de Brasil y Haití se reunieron este viernes alrededor de la estatua del popular personaje cinematográfico Rocky Balboa, convertido en símbolo de esperanza para ambas selecciones antes de su duelo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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Dos hinchadas hermanadas en busca de su particular héroe, alguien con la "resiliencia" y la "motivación" del mítico boxeador que interpretó Sylvester Stallone.

Ambos equipos necesitan una victoria urgente en el ring. Brasil no pasó del empate ante Marruecos (1-1) y Haití perdió por la mínima ante Escocia (0-1) en la primera jornada del grupo C del Mundial 2026.

Antes del partido, cientos de aficionados se han acercado a la famosa escalinata del Museo de Arte de Filadelfia, en la que culminó su entrenamiento Rocky, cuya estatua monumental de bronce levanta hoy los brazos mirando la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

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Brasileños y haitianos suben con ánimo los 72 escalones, conocidos como los 'Rocky Steps', para la foto y el video de rigor, pero también para encontrar algo de inspiración y recibir suerte de cara al partido.

"Como Rocky, tenemos que intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que salga bien. Por 52 años lo intentamos y esta vez vamos a avanzar al siguiente escalón. ¡Brasil, ten cuidado!", advierte a EFE con toda la motivación del mundo Eddy Philippe, ingeniero haitiano de 64 años y residente en Nueva York.

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"Este es nuestro año", añade su hermana Sandra Philippe, de 57.

El ascenso por las icónicas escaleras es un emblema de la ciudad. Según la creencia local, representa la idea de que un desvalido puede llegar a ser campeón gracias al trabajo duro, la determinación y la perseverancia.

Y eso es justamente lo que piden los seguidores canarinhos al combinado del seleccionador Carlo Ancelotti.

"Rocky es motivación, entrena mucho, su mentalidad es muy fuerte. Brasil tiene mucho talento, pero la mentalidad necesita mejorar", aprecia Arthur Henrique dos Santos, administrador de empresas procedente de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.

"La 'Seleção' necesita ver la película de Rocky", expresa Braz da Fonseca, un joven dentista que ha viajado desde Natal, en el noreste de Brasil.

Le acompaña en el viaje su novia Ingrid Andrei, también dentista y quien considera que a Vinícius y compañía les está faltando esa "superación" y "esas ganas" que Rocky muestra en sus películas.

"Está faltando ese gas, esa fuerza de voluntad, esa garra", enumera.

Ambos coinciden en que el jugador que reúne las características del ficticio boxeador es Endrick, el delantero del Real Madrid y principal reclamo de la hinchada de la pentacampeona del mundo.

"Para mí, nuestro Rocky es Endrick", resalta Ingrid.

El ariete de 19 años no jugó un solo minuto contra Marruecos. Ancelotti, en medio de la presión de la prensa y la afición, pidió paciencia con su antiguo pupilo en el club blanco. "Entrará en el momento correcto", prometió el técnico italiano. Pero la afición lo quiere ya.

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Los haitianos no tienen ese problema. Fred Innocent nació en Puerto Príncipe, trabaja como técnico en un hospital de Ohio y para él el Rocky Balboa de Les Grenadiers es Duckens Nazon, máximo goleador histórico de su selección.

Sin embargo, su hermana, Edouine Laforest, cree que la plantilla dirigida por Sébastien Migné debería inspirarse más en el Nèg Mawon, una estatua de bronce situada en Puerto Príncipe que simboliza la libertad de los esclavos negros que lideraron la independencia de un país devastado hoy por la violencia y la pobreza. EFE

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(foto)(video)