Senegal recurre al TAS su "incomparecencia" en la final de la Copa de África

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado la recepción de un recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en contra de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), debido al desposeimiento de su título de la última Copa de África masculina.

El pasado 17 de marzo, la Junta de Apelación de la CAF declaró que la selección de Senegal había perdido "por incomparecencia" la final de esa Copa de África de Naciones (AFCON), disputada el 18 de enero en Rabat (Marruecos), y proclamó vencedora a la selección marroquí por 3-0.

"El recurso de la FSF tiene por objeto anular la decisión de la CAF y declarar a la FSF ganadora de la AFCON. También solicita la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de recurso hasta que se notifique la decisión de la CAF con todos los fundamentos. La decisión de la CAF dictada el 17 de marzo de 2026 era meramente operativa", indicó este miércoles el Tribunal de Arbitraje Deportivo en su página web.

"Se nombrará un tribunal arbitral del TAS para examinar este asunto. A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con las normas procesales del TAS, el apelante dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con argumentos jurídicos, y los demandados disponen a continuación de otros 20 días para presentar una contestación que contenga un escrito de defensa", añadió el comunicado.

"En esta fase inicial del procedimiento y teniendo en cuenta la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario procesal ni indicar cuándo se programará una audiencia", aclaró la misma nota de prensa del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Matthieu Reeb, director general del TAS, declaró que su organismo "está perfectamente equipado para resolver este tipo de controversias, con la asistencia de árbitros expertos e independientes". "Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que los procedimientos de arbitraje se lleven a cabo lo más rápidamente posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a una audiencia justa", concluyó Reeb en sus declaraciones.