Pena de muerte suspendida en China para exdirigente de empresa aeroespacial por corrupción

Pekín, 25 mar (EFE).- Un tribunal de la provincia nororiental china de Liaoning condenó este miércoles a pena de muerte suspendida durante dos años a Tan Ruisong, expresidente de la Corporación de Industria de Aviación de China (AVIC), por aceptar más de 80 millones de dólares en sobornos.

El Tribunal Popular Intermedio de Dalian dictó asimismo 15 años de prisión y una multa de 5 millones de yuanes (730.000 dólares) por malversación, y seis años de cárcel adicionales por uso de información privilegiada y divulgación de información confidencial, informó la cadena estatal CCTV.

La pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Tan no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.

Según la sentencia, Tan aceptó sobornos por un valor superior a 613 millones de yuanes (unos 84 millones de dólares), además de apropiarse ilegalmente de cerca de 90 millones de yuanes (13 millones de dólares) en fondos públicos durante su etapa en distintas empresas del sector aeronáutico estatal.

El tribunal determinó que el exdirectivo utilizó los cargos que ocupó en varias filiales de AVIC para favorecer a terceros en operaciones empresariales y adjudicación de proyectos a cambio de pagos ilegales.

Asimismo, el fallo considera probado que, entre 2012 y 2023, Tan realizó operaciones bursátiles basadas en información privilegiada y filtró datos confidenciales a terceros en múltiples ocasiones, en un comportamiento calificado como de "circunstancias particularmente graves".

El tribunal señaló que los delitos de soborno y malversación causaron "graves pérdidas" a los intereses del Estado y de la ciudadanía, y que la cuantía de los sobornos fue "especialmente elevada", por lo que correspondía una sanción severa.

No obstante, la corte tuvo en cuenta atenuantes como la confesión de los hechos, la colaboración con las autoridades o la devolución de los bienes ilícitos, lo que permitió suspender la ejecución inmediata de la pena capital.

El caso de Tan se inscribe en una serie de investigaciones recientes en sectores estratégicos como el aeroespacial y el de defensa, donde las autoridades han intensificado el escrutinio sobre altos cargos de empresas estatales y organismos vinculados a la industria militar

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Xi Jinping, impulsó una campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta altos dirigentes y ejecutivos de conglomerados estatales.

Si bien esta campaña, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha destapado numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a críticos. EFE