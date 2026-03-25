Jordania denuncia ataques de Irán con cinco misiles y un dron

Las Fuerzas Armadas de Jordania han denunciado este miércoles ataques de Irán con cinco misiles y un dron durante las últimas 24 horas, de los cuales habría neutralizado todos los proyectiles menos un misil.

En un comunicado, el Ejército jordano ha confirmado los ataques, así como la entrada de uno de los misiles, sin que se haya informado de víctimas por el momento.

Al menos se han registrado 15 alarmas por la caída de restos de interceptores y proyectiles durante este periodo. "Las autoridades tomaron las medidas necesarias para gestionar los restos, sin que se registraran heridos y con daños limitados a pérdidas materiales menores", han afirmado las fuerzas jordanas.

Jordania, junto a otros países de la región, se ha convertido en objetivo de las represalias de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que deja más de 1.500 muertos según el último balance de las instituciones iraníes.