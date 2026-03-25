Indexa permite a sus clientes invertir en el fondo de mercados privados lanzado por Bewater Funds

La comisión de éxito media fijada para los fondos subyacentes asciende al 11,75%, según comunicó la compañía. En el contexto de esta nueva propuesta de inversión, los clientes de Indexa Capital que deseen acceder al fondo de mercados privados lanzado junto a Bewater Funds deberán cumplir ciertos requisitos de inversión. Según informó Indexa Capital en un comunicado recogido por diversos medios, la gestora comienza a asesorar a sus usuarios para canalizar inversiones en el fondo denominado ‘Indexa mercados privados 2026 FCR’, presentado a finales de febrero como resultado de su colaboración con Bewater Funds.

Tal como publicó Indexa Capital, la oferta se dirige a aquellos clientes que tengan invertida, incluyendo la nueva aportación en mercados privados, una suma mínima de 100.000 euros con Indexa. De esa cantidad, el desembolso mínimo requerido específicamente para este nuevo fondo es de 10.000 euros. Este instrumento supone el primer fondo de fondos de mercados privados impulsado por Indexa Capital y su tamaño objetivo se sitúa en hasta 40 millones de euros.

El vehículo se presenta con el objetivo de ofrecer una exposición global a los principales segmentos de los mercados privados. Según detalló la compañía, los inversores acceden a capital privado, deuda privada e infraestructuras, así como a fondos gestionados por algunas de las firmas más reconocidas del sector, entre las que la empresa cita a Carlyle, EQT y Hamilton Late. La diversificación geográfica también está contemplada: la exposición monetaria estimada se divide en torno a un 50% en dólares y un 50% en euros, cifra que podría modificarse en función de la evolución de los activos subyacentes elegidos.

Indexa Capital reportó cómo está concebida la repartición de activos dentro del fondo. El plan de asignación persigue reflejar la estructura del mercado, destinando un 70% a acciones de compañías privadas, un 20% a deuda privada y un 10% a infraestructuras. El enfoque busca proporcionar una solución diversificada al acceder a múltiples tipos de activos privados y a la gestión de diferentes compañías especializadas reconocidas a escala internacional.

En cuanto a los costos inherentes al nuevo fondo, Indexa Capital consignó que la comisión de gestión anual es del 0,75%, a lo que se suman otros costes anuales por valor del 0,15%. No se ha establecido una comisión de éxito para el propio vehículo de inversión. El importe total de los costos del fondo, una vez incluidos los derivados de los fondos subyacentes, se sitúa en el 2,42% anual. A este respecto, la citada comisión de éxito media de los fondos subyacentes asciende al 11,75%, según detalla la compañía.

La estimación de rentabilidad ofrecida para los inversores, siempre neta de comisiones, es del 11,2% anual. Esta previsión se basa en los pronósticos de rentabilidad que estiman las gestoras de los fondos subyacentes, descontadas ya las comisiones correspondientes. El fondo, de acuerdo con lo comunicado por Indexa Capital, tiene previsto un periodo de inversión de cinco años, que culmina en 2030, seguido de una etapa de desinversión de tres años. Por tanto, el horizonte temporal completo para esta inversión se sitúa en ocho años. La intención de la gestora es liquidar el fondo lo antes posible a partir del inicio del sexto año.

El cofundador y co-consejero delegado de Indexa Capital, Unai Ansejo, precisó en declaraciones difundidas por la empresa: “Con este fondo ampliamos nuestra oferta con una solución de acceso diversificado a mercados privados, manteniendo un enfoque centrado en la eficiencia de costes, la sencillez de contratación y la selección de vehículos especializados”.

El medio Indexa Capital puntualizó que la iniciativa busca facilitar a los usuarios un acceso más directo y eficiente al mercado global de fondos privados, tradicionalmente reservado a instituciones o inversores de gran volumen. Con esta propuesta, los clientes elegibles de Indexa Capital optan a invertir en una gama diversificada de fondos privados gestionados por profesionales de referencia a nivel global.

La apuesta por la diversificación, la reducción de costes y una gestión activa en la liquidación del fondo forman parte de la estrategia conjunta establecida entre Indexa Capital y Bewater Funds, según señala la comunicación oficial de la compañía. Este enfoque pretende responder a la demanda de opciones de inversión alternativas a los mercados tradicionales, adaptándose a perfiles de cliente con mayor capacidad inversora y deseo de acceder a nuevas oportunidades en el ámbito internacional de los activos privados.