Albares dice que Saif Abukeshek se encuentra bien y hoy se reunirá con su familia

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel, aterrizará hoy en Madrid y que "se encuentra bien" a pesar de "las terribles circunstancias que ha tenido que vivir".

"Esta misma mañana podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos", ha señalado Albares en una rueda de prensa en la que ha reiterado que la detención del activista en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito.

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Albares ha explicado que a Saif Abukeshek se podrá reunir hoy mismo con su familia y en Madrid le esperarán en el aeropuerto de Barajas el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y la directora general de Asuntos Consulares para facilitarle cualquier cosa que necesite.

Abukeshek ha sido deportado por las autoridades de Israel, junto con el brasileño Thiago Ávila, a través de paso de Taba en Egipto tras haber permanecido detenido desde el 30 de abril en aguas griegas cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. EFE

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