El Senado de EEUU rechaza una nueva moción para detener la ofensiva contra Irán

“Debemos lograr que los republicanos se den cuenta. Esta guerra no se está volviendo más popular con el paso del tiempo”, declaró el senador demócrata Chris Murphy durante una rueda de prensa, tras la última votación en el Senado de Estados Unidos que mantuvo intactos los poderes del presidente Donald Trump sobre el uso de la fuerza militar en Oriente Próximo. Según informó el diario The Hill, el Senado rechazó una moción demócrata orientada a frenar la ofensiva contra Irán, en una sesión que concluyó con 47 votos favorables y 53 en contra, permitiendo que el mandatario estadounidense continúe empleando fuerzas armadas en esa región sin necesidad de aprobación previa del Congreso.

De acuerdo con el medio The Hill, la iniciativa había sido impulsada por el propio Murphy, representante demócrata por Connecticut, con el interés de bloquear la capacidad de Trump para iniciar o mantener operaciones militares en Oriente Próximo de manera unilateral. Solo un senador republicano, Rand Paul, apoyó la medida, mientras que John Fetterman, demócrata conocido por su respaldo a Israel, votó en contra, pasando por encima de la disciplina de su partido. El resultado de la votación reflejó divisiones tanto entre los demócratas como entre los republicanos, aunque el bloque republicano mayoritariamente respaldó la postura presidencial.

Tal como publicó The Hill, el desenlace de la votación guarda similitud con otro intento fallido ocurrido menos de una semana antes, cuando el Senado se enfrentó a una medida que tenía como fin restringir el uso de la fuerza contra Irán, Venezuela y Cuba. En ningún caso, los demócratas lograron sumar el apoyo suficiente para inclinar la balanza. El fracaso de estas iniciativas legislativas generó debates dentro del propio Congreso sobre el alcance de los poderes de guerra de la presidencia y la dificultad para establecer límites cuando el partido mayoritario se alinea con el gobierno.

Durante la rueda de prensa posterior a la votación, Murphy expresó su frustración ante la falta de voluntad política para debatir el rumbo militar en Irán, calificando el momento como una ocasión perdida para abrir el diálogo sobre la participación estadounidense en conflictos en el extranjero. "Es nuestra única oportunidad para debatir sobre la guerra, lo cual es trágico", afirmó según consignó The Hill.

Según el medio, los demócratas han recurrido en varias ocasiones a diferentes fórmulas parlamentarias para promover resoluciones enfocadas en limitar la capacidad del presidente para ordenar acciones militares, obligando así a los legisladores republicanos a debatir y votar respecto de la política exterior. En total, han sido por lo menos tres las resoluciones presentadas durante este período, todas con el propósito de retirar las potestades de intervención de fuerzas estadounidenses para atacar a países como Irán.

The Hill reportó que, a pesar de los fracasos legislativos, la presión sobre la Administración Trump ha aumentado tanto a nivel interno como internacional. Preocupaciones por el alza en los precios de la energía y las alertas de una posible recesión económica mundial han llevado al propio presidente a manifestar en los últimos días su intención de buscar el fin de la guerra con Irán.

Por otro lado, la información divulgada por el diario señala que continúan movilizándose miles de soldados estadounidenses hacia Oriente Próximo. Este contexto de incremento de fuerzas militares ha generado especulaciones sobre los próximos pasos del gobierno, en especial sobre la posibilidad de que Trump esté considerando una incursión terrestre en la isla iraní de Kharg, un enclave clave para la exportación de petróleo en la región.

El medio detalló que el constante envío de resoluciones legislativas por parte de los demócratas forma parte de una estrategia más amplia para controlar la política de guerra de la presidencia, aunque hasta ahora ninguno de estos intentos ha cuajado en una restricción efectiva. Para los demócratas, la negativa persistente del Senado para retirar al presidente poderes de intervención representa una dificultad significativa para modificar la hoja de ruta militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

The Hill indicó que la postura del Partido Republicano sigue mostrándose consolidada en defensa de las decisiones ejecutivas de Trump respecto al uso de la fuerza, mientras que las fracturas internas en las filas demócratas han dado lugar a votaciones reñidas y resultados previsibles, con solo esporádicos respaldos cruzados entre los partidos.

A pesar del rechazo de la nueva moción, el debate sobre los límites a la autoridad presidencial en materia militar permanece abierto en Washington, reflejando tanto la complejidad del equilibrio de poderes en la política estadounidense como las tensiones derivadas de la presión internacional y los riesgos económicos asociados a la crisis en Oriente Próximo.