El IPC del Reino Unido se mantuvo en el 3% antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo

Las cifras de inflación subyacente en el Reino Unido, que no contemplan el costo de la energía ni el de los alimentos frescos, alcanzaron en febrero un 3,2%, mientras que el promedio para la eurozona se ubicó en el 1,9%, y para toda la Unión Europea en el 2,1%. Según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS), la subida de precios en territorio británico continúa mostrando diferencias notables con respecto al entorno europeo, manteniéndose en niveles superiores a estos referentes comunitarios. El medio también detalló que la tasa de inflación general en el Reino Unido alcanzó el 3% interanual en el mes de febrero, igualando el dato registrado en enero. Este indicador se publica previo a la escalada de violencia en Oriente Próximo, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

De acuerdo con la ONS, febrero marcó el undécimo mes consecutivo en que la inflación anual británica permanece igual o por encima del 3%. Este comportamiento sitúa al país por encima del objetivo de estabilidad de precios del Banco de Inglaterra, que se establece en el 2%. Mientras tanto, la autoridad monetaria mantuvo sin cambios el tipo de interés de referencia en el 3,75% durante marzo, medida que respalda la estrategia de contención de precios y ajuste monetario.

La publicación de la ONS consigna que alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron en un 3,3% anual, cifra que representa una leve moderación respecto al 3,6% del mes anterior. A su vez, los precios del transporte subieron un 2,4% interanual, por debajo del aumento del 2,7% consignado en enero. El sector educativo, sin embargo, reportó una subida interanual del 5,1%, constituyéndose como uno de los componentes con mayor incidencia en la inflación total.

El listado de incrementos se amplía con los bienes de consumo, que reflejaron un alza del 1,6% respecto a los niveles del mismo mes del año anterior, lo que reitera la variación de enero anterior. En el sector servicios, nuevo foco de presión inflacionista, se registró un encarecimiento del 4,3% en comparación anual, disminuyendo ligeramente desde el 4,4% obtenido el mes precedente.

La ONS remarcó que la inflación en el Reino Unido, tanto general como subyacente, persiste en niveles superiores a los patrones observados en el bloque comunitario europeo. Estas diferencias se añaden a un contexto global donde los bancos centrales enfrentan la tarea de equilibrar el crecimiento económico y la contención inflacionaria. Por el momento, el Banco de Inglaterra no ha optado por modificar los tipos de interés en respuesta a las tendencias observadas, respaldando su política monetaria ante el comportamiento sostenido de los precios.

Tal como publicó la ONS, la evolución de la inflación en el Reino Unido conserva una tendencia de persistencia, con servicios y educación como sectores con mayor impacto en la canasta de precios. Ante este panorama, las expectativas siguen centradas en las políticas que adopten las autoridades monetarias y en los posibles efectos de las tensiones internacionales en la economía británica, mientras que los datos oficiales confirman que el país afronta una inflación más elevada en comparación con el entorno europeo.