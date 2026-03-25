Dimite el gobierno danés, primer paso para las negociaciones tras las elecciones

El rey Federico X de Dinamarca ha iniciado una ronda de consultas con los líderes de los principales partidos, en un proceso que busca sentar las bases para la formación del próximo gobierno, dada la falta de una mayoría parlamentaria clara tras las recientes elecciones. Según detalló la Casa Real danesa, las conversaciones comenzarán a las 13:00 horas y resultan decisivas, ya que ningún bloque parlamentario logró asegurarse por sí solo los escaños suficientes para gobernar. Tal como publicó la agencia responsable de la comunicación oficial, este procedimiento sigue después de que la primera ministra Mette Frederiksen presentara de manera oficial la dimisión de su gabinete.

De acuerdo con lo publicado por la Casa Real, la primera ministra expuso personalmente al monarca los resultados de los comicios y el complejo escenario legislativo que enfrenta el país. Tras analizar el contexto y la distribución de los escaños en el Folketing, Frederiksen aconsejó que fuese el momento de permitir a los principales representantes políticos explorar posibles acuerdos para conformar un nuevo Ejecutivo. El medio detalló que esta dimisión marca el inicio formal de las negociaciones y abre el periodo de consultas regido por la Constitución danesa.

El bloque de izquierdas, bajo el liderazgo de Frederiksen y su Partido Socialdemócrata, obtuvo un total de 84 escaños, lo que representa un avance notable, pero sigue estando por debajo de los 90 necesarios para constituir una mayoría parlamentaria. Según informó la Casa Real, este escenario obliga a la líder socialdemócrata a buscar apoyos entre otras formaciones para aspirar a un tercer mandato consecutivo al frente del país.

Entre los partidos considerados claves en este proceso, Los Moderados, liderados por el ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen, lograron 14 escaños y se perfilan como decisivos en cualquier fórmula de gobierno que finalmente logre la investidura. Rasmussen y su partido mantienen la posibilidad de pactar tanto con el centro-izquierda como con los bloques de la derecha, conformados principalmente por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal y los Conservadores. Según consignó la prensa local, esta capacidad de inclinar la balanza otorga a Los Moderados un peso específico en las próximas conversaciones.

El proceso de consultas iniciado por Federico X responde a una tradición política danesa en la que, tras la dimisión formal del gobierno y ante una composición parlamentaria fragmentada, el monarca escucha a los representantes de todos los partidos con el fin de identificar qué líder cuenta con los apoyos necesarios para intentar formar gobierno. Durante este periodo, la primera ministra y su gabinete continúan en funciones en calidad de interinos, hasta la designación de un nuevo primer ministro.

Las últimas elecciones en Dinamarca han reflejado una polarización significativa, donde los partidos tradicionales enfrentan la emergencia de nuevas fuerzas políticas que dificultan la formación de coaliciones estables. La situación resulta especialmente relevante, ya que las decisiones que se tomen en las próximas horas determinarán la orientación política que siga el país durante los próximos años.

El papel de Los Moderados en las conversaciones domina el centro del escenario político, pues su líder, Lars Lokke Rasmussen, ya ocupó el cargo de primer ministro y mantiene experiencia y conexiones tanto con sectores del centro-derecha como del centro-izquierda. El medio destacó que la posibilidad de que Los Moderados pacten con unos u otros dependerá de las ofertas programáticas y del reparto de poder que surjan en la mesa de negociaciones.

El Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal y los Conservadores integran el principal bloque de la derecha, que ha manifestado su disposición a dialogar en busca de un gobierno alternativo al encabezado por los socialdemócratas. Dado que ninguno de los bloques logra aglutinar por sí solo una mayoría, la formación de una coalición amplia, posiblemente con la incorporación de partidos de centro, aparece como la única vía practicable para evitar nuevas elecciones y garantizar la estabilidad institucional.

Según publicó el medio oficial, la agenda de consultas dirigida por Federico X incluye entrevistas individuales con los representantes de cada fuerza política que obtuvo escaños. Al término de estas reuniones, el monarca encargará a uno de los líderes la responsabilidad de intentar formar un nuevo gobierno, en función de la viabilidad de sus apoyos en el Parlamento danés. Esta figura recibe el mandato de "formador", y dispone de varias semanas para cerrar los consensos necesarios.

La etapa de negociación se prevé compleja, dado que las posiciones de los partidos en materias económicas, sociales y de política exterior presentan diferencias significativas. Según recordó la prensa nacional, en anteriores ocasiones la capacidad de diálogo entre los bloques ha permitido, tras periodos de incertidumbre, alcanzar acuerdos que garantizan el funcionamiento eficaz de las instituciones.

El proceso político puesto en marcha tras la dimisión del gabinete de Frederiksen atrae la atención tanto a nivel nacional como internacional, dadas las implicancias que un eventual cambio de gobierno podría tener para las políticas internas de Dinamarca y su papel en el contexto europeo. La Casa Real danesa continuará informando sobre los avances en las negociaciones y las decisiones derivadas de las rondas de consulta.