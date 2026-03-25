Delcy Rodríguez, una de las ponentes de un foro económico en Miami que contará con la participación de Trump

El foro FII Priority, que tendrá lugar en el Hotel Faena de Miami Beach durante tres días, agrupa en su cartel de ponentes a figuras como el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, y el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed bin Abdulá al Yadaan, junto a decenas de líderes empresariales de relevancia internacional. Entre los participantes resalta la presencia de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien intervendrá en un panel centrado en las perspectivas macroeconómicas para América Latina y el Caribe. El evento, según consignó el medio que publica la noticia, culminará el viernes con una intervención del expresidente estadounidense, Donald Trump.

La participación de Rodríguez en el foro se enmarca en un panel titulado “El nuevo orden en América Latina” y estará moderado por Richard Attias, director ejecutivo interino del FII Institute. Según informó la fuente, el programa del evento prevé analizar métodos para identificar, financiar y expandir oportunidades que impulsen un crecimiento económico sostenido en la región, con el objetivo de distribuir los beneficios de la inversión entre los diferentes países y los sectores involucrados.

El medio detalla que Delcy Rodríguez, antes de asumir la presidencia interina de Venezuela, se desempeñaba como vicepresidenta del país hasta principios de enero, cuando una operación impulsada por Estados Unidos derivó en la captura y traslado a Nueva York del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo acusaciones de “narcoterrorismo”. El saldo de dicha intervención incluyó más de un centenar de muertes, según publicó la fuente. Tras estos hechos, la Constitución venezolana contempló que Rodríguez asumiera el liderazgo del gobierno de manera provisional, comenzando un periodo de transición institucional.

Como presidenta encargada, Rodríguez ha liderado un proceso de acercamiento diplomático, que según reportó el medio, se ha reflejado en la mejora de las relaciones entre Caracas y Washington. Esta normalización fue destacada públicamente por Donald Trump, quien la elogió por abrir el camino para la exportación de “millones” de barriles de petróleo venezolano hacia Estados Unidos. Tal como detalló la publicación, estos movimientos han tenido consecuencias significativas en la configuración de los flujos energéticos y económicos entre ambos países.

El foro económico de Miami reunirá a altos responsables políticos y empresariales para debatir estrategias y oportunidades en el ámbito de la inversión en América Latina y el Caribe, abordando posibles marcos de cooperación que permitan una mayor integración económica regional. El medio también mencionó que, además de deliberar sobre las tendencias macroeconómicas, los asistentes analizarán alternativas de financiación y mecanismos para fortalecer la colaboración entre inversores internacionales y gobiernos latinoamericanos.

El evento destaca por la convergencia de representantes de distintos continentes, con la presencia de líderes africanos y del Medio Oriente, ampliando las perspectivas sobre el papel de América Latina en la economía mundial actual. De acuerdo con el medio, la agenda incluye exposiciones sobre el desarrollo sostenible, la innovación financiera y los retos para asegurar un reparto equitativo del crecimiento, aspectos que afectan tanto a grandes corporaciones como a gobiernos locales.

El acto de clausura, a cargo de Donald Trump, acentúa la relevancia que otorgan los organizadores al vínculo entre la política estadounidense y los procesos económicos en Latinoamérica. Según la fuente, la organización del foro ha dado prioridad a los temas de cooperación transcontinental y reinvención de las relaciones entre el sector público y privado, en un contexto donde las oportunidades de inversión, financiamiento y comercio despiertan grandes expectativas entre los países de la región y el resto del mundo.

La inclusión de Delcy Rodríguez como ponente principal señala el impacto de la reciente coyuntura política venezolana en los debates sobre el futuro del hemisferio. De acuerdo con lo recogido por el medio de comunicación, la figura de Rodríguez, ahora responsable de la transición en Venezuela tras la caída de Maduro, centrará buena parte de los análisis sobre los modelos de gobernanza y la política energética en el Cono Sur.

En el balance de ponencias y sesiones planeadas para el foro, la discusión sobre nuevas oportunidades para inversores internacionales y el potencial de cooperación con gobiernos latinoamericanos subraya la importancia estratégica de este tipo de encuentros. Según informó el medio, las deliberaciones buscarán determinar vías para multiplicar el flujo de capitales y tecnología hacia la región, así como estrategias para enfrentar los desafíos económicos y sociales originados por transiciones políticas como la vivida en Venezuela.