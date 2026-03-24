Shakira se rinde a Madrid y dará 6 conciertos durante su residencia europea en nuestro país

Los conciertos de la artista colombiana incluirán una propuesta cultural especial dedicada a la infancia, denominada "Macondito", organizada en colaboración con los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha. Según publicó Europa Press, este espacio formará parte de la experiencia integral diseñada para la estancia de Shakira en Madrid, que consistirá en una serie de seis actuaciones en el recinto Iberdrola Music, rebautizado como Macondo Park para la ocasión.

Shakira ha decidido llevar a cabo su residencia europea en la capital española y, tras agotar la primera tanda de boletos, se han sumado tres nuevas funciones para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Con esto, la serie totaliza seis fechas, al añadirse a las ya anunciadas para el 25, 26 y 27 de ese mismo mes, indicaron el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y el arquitecto Agustin Pérez Torres en conferencia de prensa, de acuerdo con Europa Press.

Los organizadores estiman la asistencia de más de 50.000 espectadores cada día, lo que supondrá una afluencia total superior a 300.000 personas. El estadio temporal que recibirá dichas presentaciones se ha diseñado especialmente para este ciclo de conciertos, contará con cuatro hectáreas de superficie y se montará en el distrito de Villaverde. El diseño ha corrido a cargo del estudio BIG-Bjarke Ingels Group, citado por Europa Press.

El nuevo nombre del recinto, Macondo Park, hace referencia a la novela "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. El espacio se convertirá en un epicentro cultural con eventos y actividades desde el mediodía hasta la medianoche. Así lo reportó Europa Press, que detalla que el programa incluirá gastronomía, exposiciones de arte, literatura y distintas intervenciones comisariadas por la propia Shakira, además de espectáculos musicales previos, simultáneos y posteriores a las actuaciones principales.

El arquitecto Agustin Pérez Torres confirmó que Shakira ha participado activamente en el diseño conceptual de Macondo Park. Explicó que la estructura no será permanente, sino que se montará y desmontará en periodos de pocas semanas, dejó constancia Europa Press. Las capacidades del recinto se dividen en dos zonas: la pista, con posibilidad de acoger hasta 20.000 personas de pie, y las gradas, con un aforo de hasta 30.000 localidades sentadas.

La inclusión del área "Macondito", especialmente dedicada a los más pequeños, tiene como objetivo ampliar el espectro de público y está liderada por los hijos de la cantante y el futbolista. Esta iniciativa busca fortalecer el perfil familiar del evento, mientras que el resto de las instalaciones aspiran a convertirse en una plataforma de intercambio artístico y festivo, según explicaron durante la presentación oficial, recopilada por Europa Press.

Pino Sagliocco afirmó que el evento constituye una "gran celebración de la vida". Además, el directivo defendió la idoneidad del espacio de Villaverde frente a las dudas expresadas por Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, quien semanas atrás solicitó el traslado de los conciertos debido a supuestas condiciones insuficientes. Sagliocco recordó que el lugar ya ha acogido otros eventos multitudinarios, como el festival Mad Cool, y aseguró que las instalaciones cumplirán con criterios de seguridad y equipamiento.

Ante las posibles sanciones derivadas de la normativa acústica, el representante de Live Nation sostuvo que "todo está alineado" para una celebración ordenada y subrayó, según Europa Press, que "muchos países pagarían millones" por albergar una residencia como la de Shakira. Sagliocco remarcó: “Un acontecimiento como Shakira es diez veces más importante que la Fórmula 1 […] Debemos ser agradecidos de que haya elegido España para realizar este sueño”.

En cuanto a la posibilidad de ampliar de seis a diez la cantidad de fechas, tras la sugerencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el directivo dejó abierta la opción, dependiendo de la voluntad y disponibilidad de la cantante: “Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia. Es cuestión de si ella está dispuesta a hacer 10 experiencias únicas”.

Sagliocco resaltó la magnitud del evento, describiendo el entusiasmo generado a nivel europeo y la implicación de Shakira en la creación del estadio temporal, reafirmando que la residencia convierte a Madrid en punto de encuentro para seguidores de todo el continente.

Por otro lado, los organizadores no han adelantado los nombres de los artistas invitados, aunque Sagliocco aseguró que habrá colaboraciones destacadas y que "en los días venideros" se conocerán los nombres de los artistas que participarán junto a Shakira, refirió Europa Press. Aseguró que “será una colaboración impresionante, van a haber artistas increíbles y compañeros que van a acompañar a seguir en este viaje”.

La oferta de entradas para los conciertos, según los responsables, cubrirá todo el rango de precios habitual en espectáculos de grandes dimensiones, incluyendo modalidades VIP y entradas de precio superior, siguiendo esquemas análogos a los observados en acontecimientos deportivos o musicales internacionales.

Esta residencia se presenta como el cierre del "Las mujeres ya no lloran World Tour". Los recitales ofrecerán la propuesta escénica del tour, pero incorporarán elementos diferenciales gracias al acceso a espacios culturales, actividades para toda la familia y un entorno adaptado para la ocasión bajo la inspiración literaria de Macondo. Así lo describió Europa Press, que también destacó la participación activa de la cantante en la conceptualización de la experiencia para el público asistente.