Registrado un terremoto de magnitud 7,5 en el norte de Tonga

El temblor que sacudió el norte de Tonga este martes se produjo a una profundidad de aproximadamente 230 kilómetros, a más de 165 kilómetros de Neiafu y cerca de 275 kilómetros de Nuku'alofa, la capital, en plena región insular del Pacífico. La magnitud del fenómeno sísmico, registrada en 7,5 en la escala de Richter, generó inquietud entre los habitantes de varias islas de la zona. Según consignó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), hasta el momento no existe riesgo inmediato de tsunami, y no se han reportado daños materiales ni víctimas.

De acuerdo con el informe del USGS, el epicentro del sismo se localizó a una considerable distancia de las principales concentraciones urbanas de Tonga. El movimiento telúrico tuvo lugar en la vasta extensión oceánica que rodea el archipiélago, compuesto por más de 170 islas. Esta región forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica de intensa actividad donde se produce cerca del 90% de los terremotos a nivel mundial, según detalló el USGS.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, citado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, incluyó el evento sísmico en su seguimiento habitual, aunque no emitió ninguna alerta de tsunami bajo las condiciones observadas tras el sismo. Según el portal del organismo, las mediciones y los datos sísmicos recopilados no justificaron la activación de advertencias para la población local o para otros países del Pacífico.

El medio USGS subrayó que en episodios sísmicos en la región de Tonga, caracterizada por su dispersión insular y sus asentamientos costeros, suele evaluarse con especial atención el potencial de generar tsunamis debido a la experiencia previa en la zona. Sin embargo, en este caso la profundidad del epicentro y su lejanía respecto a las áreas de mayor densidad poblacional contribuyeron a que el impacto inmediato sea limitado tanto en daños como en riesgos secundarios.

Hasta el momento, las autoridades locales de Tonga no han documentado reportes de víctimas ni de infraestructuras afectadas por el temblor, según información compartida por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El archipiélago de Tonga se encuentra en una intersección de placas tectónicas, lo que lo convierte en una de las áreas más proclives a experimentar actividad sísmica de alta intensidad a lo largo del año.

El Servicio Geológico de Estados Unidos recopiló datos adicionales a partir de estaciones sismográficas distribuidas en la región del Pacífico sur para monitorear posibles réplicas o variaciones en la actividad geológica tras el sismo principal. Este estándar de vigilancia refuerza la capacidad de respuesta y prevención ante potenciales emergencias vinculadas a terremotos en el sector.

El Servicio Geológico norteamericano indicó que permanece atento a los informes adicionales provenientes tanto de agencias locales como de las estaciones de monitoreo global. Además, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico actualiza en tiempo real cualquier cambio que pudiera modificar la evaluación inicial sobre la ausencia de peligro para la población por posibles eventos de tsunami. Ambos organismos utilizan tecnología de detección temprana y análisis geofísico avanzado para proporcionar información oportuna sobre el comportamiento de la actividad sísmica en el área.

La región de Tonga y sus islas han enfrentado previamente movimientos sísmicos significativos, dada su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La ocurrencia de un evento de esta magnitud sin consecuencias graves resulta una excepción frente a la histórica vulnerabilidad del país frente a desastres naturales, según señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos. El seguimiento de las autoridades locales y los sistemas internacionales de prevención sigue activo para identificar cualquier eventualidad posterior al sismo.