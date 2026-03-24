Puig se dispara casi un 15% en Bolsa por su posible fusión con la estadounidense Estée Lauder

La compañía Puig, reconocida en el sector de la belleza y la perfumería, comunicó que no existe ningún acuerdo definitivo ni condiciones cerradas respecto a una potencial fusión con la firma estadounidense Estée Lauder. Tal como informó el medio, la empresa española aclaró que, aunque mantiene conversaciones para explorar una integración de negocios, no es posible asegurar que las negociaciones derivarán en una operación concreta ni anticipar las características que tendría un acuerdo de este tipo. Esta información fue divulgada a través de un comunicado oficial remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según publicó la fuente, el anuncio de los contactos con Estée Lauder produjo un fuerte impacto en la cotización de las acciones de Puig. Durante los primeros minutos de la jornada bursátil del martes, la compañía experimentó una subida significativa en el parqué, convirtiéndose en el valor con mayor incremento dentro del índice Ibex 35. Los datos aportados por el medio señalan que a las 9:25 de la mañana, el precio de cada acción alcanzó los 17,81 euros, lo que representó una revalorización del 14,77%.

De acuerdo con los detalles aportados por el medio, la dirección de Puig insistió en que no se han tomado decisiones finales y que la firma está comprometida a seguir informando tanto a las autoridades como al mercado de cualquier avance relevante en las negociaciones. El comunicado destaca la voluntad de transparencia del grupo ante movimientos que puedan influir en los intereses de los accionistas y en la evolución bursátil de la compañía.

El contexto corporativo de Puig ha venido acompañado de cambios relevantes en la estructura directiva en los últimos meses. Según consignó el medio, el 17 de marzo el consejo de administración designó a José Manuel Albesa como consejero delegado, reemplazando a Marc Puig, quien renunció a ese cargo pero continuará ocupando la presidencia ejecutiva del grupo. Junto a este movimiento, también se nombró a Miquel Àngel Serra como director financiero, sustituyendo a Joan Albiol. Este último conservará su función como secretario no miembro del consejo de administración.

El medio señaló que la reacción positiva del mercado responde tanto a las expectativas generadas por la posibilidad de una unión estratégica con Estée Lauder como a la reciente salida a bolsa de Puig, que ha situado a la firma catalana en el foco de la atención inversora. Las subidas en la valoración refuerzan la posición de la empresa dentro del sector financiero español, al mismo tiempo que alimentan el interés sobre el desenlace de las conversaciones con la multinacional estadounidense.

Según reportó la fuente, la empresa subrayó a la CNMV que informará oportunamente sobre cualquier hecho relevante que derive de las conversaciones, cumpliendo con la normativa de mercado y los compromisos de transparencia corporativa. Mientras tanto, el mercado observa con atención la evolución de las negociaciones y los posibles movimientos que puedan surgir en una industria marcada por la consolidación y las grandes alianzas internacionales.