Piden 15 años de prisión a anciano por agresión sexual a su esposa tras medio siglo de matrimonio

La víctima, según el Ministerio Público, presenta síntomas compatibles con ansiedad atribuibles a los hechos denunciados. El fiscal sostiene que estos síntomas son resultado directo de la dinámica de agresión y violencia ejercida en el interior del domicilio familiar, donde el acusado habría obligado durante años a su esposa a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y contra su voluntad. Según reflejó Europa Press citando el escrito provisional de la Fiscalía, el caso será juzgado este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Europa Press reportó que la Fiscalía solicita una condena de quince años de prisión para un hombre de setenta y cuatro años, además de diez años de libertad vigilada, tras acusarlo de agredir sexualmente de manera continuada a su esposa, con la que estuvo casado durante cincuenta y un años y con quien crio a cuatro hijos. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en fechas no concretadas, pero sí en los últimos años anteriores a octubre de 2023 y en múltiples ocasiones dentro del domicilio conyugal. El escrito del fiscal sostiene que, movido por el deseo de satisfacer su instinto sexual, el acusado forzaba a su esposa a mantener relaciones mientras ella se oponía de manera expresa.

El relato de hechos recogido por Europa Press indica que la mujer manifestó reiteradamente al procesado su negativa a participar en las conductas sexuales exigidas por él, pero no obtuvo respuesta favorable. Según la Fiscalía, el acusado recurría a sujetarla con fuerza de las manos, levantarle las piernas o imponerle posturas sexuales claramente no deseadas por la víctima, pese a la oposición verbalizada por ella. Esta situación, según señala el escrito, se prolongó durante años y alcanzó un número indeterminado pero elevado de ocasiones.

Europa Press detalló que el Ministerio Público imputa al procesado un delito continuado de agresión sexual. En su escrito, la Fiscalía argumenta que la gravedad y reiteración de los hechos justifica la solicitud de la condena máxima prevista, solicitando además una prohibición de acercamiento de siete años a menos de 300 metros de la víctima una vez cumplida la pena de prisión.

La información recabada por Europa Press subraya que el procedimiento judicial avanza tras concluir la investigación, habiéndose programado el juicio para el miércoles 25 de marzo ante la Audiencia Provincial de Sevilla. En el documento de la Fiscalía, se especifica el impacto psicológico persistente en la víctima y la intensa afectación a su integridad moral. Dentro de las medidas solicitadas, además de la pena de prisión, se pide la imposición de libertad vigilada prolongada y una restricción de contacto duradera para proteger a la mujer.

Durante el proceso, la Fiscalía fundamentará su acusación utilizando tanto la declaración de la víctima como los informes periciales que confirmarían el estado de ansiedad como consecuencia de lo vivido. Según recopiló Europa Press, los hechos denunciados constituyen, a juicio del Ministerio Público, una vulneración continuada de los derechos de la víctima en el ámbito de la pareja y un quebrantamiento de la convivencia familiar. La acusación busca una respuesta penal acorde con la reiteración y gravedad de las conductas atribuidas al acusado.

El caso ha centrado la atención sobre los delitos sexuales en el ámbito doméstico y la dificultad de detección de estos abusos tras décadas de convivencia. Según la documentación judicial consultada por Europa Press, no existe constancia de denuncias previas, a pesar de la duración de la relación matrimonial, lo que subraya el aislamiento de la víctima y los obstáculos para interponer una denuncia tras años de malestar y resistencia. Europa Press explica que la acusación sostiene que la conducta del acusado terminó por causar un deterioro psicológico relevante en la mujer, lo que resultó constatado en los informes presentados ante la Audiencia.

La vista judicial prevista permitirá exponer los testimonios y peritajes solicitados por las partes, con el objetivo de aclarar el desarrollo de los hechos, la veracidad del relato y el impacto sufrido por la víctima. Europa Press confirmó que el procedimiento se lleva a cabo siguiendo los protocolos establecidos para delitos sexuales, asegurando medidas de protección a la denunciante durante todo el proceso judicial.

El escrito de la Fiscalía, recogido íntegramente por Europa Press, argumenta que la combinación entre la edad de los implicados, la duración del matrimonio, la convivencia prolongada y el número de hijos en común agrava la situación de indefensión en la que se hallaba la víctima. Las medidas restrictivas solicitadas buscan evitar la revictimización y la aproximación del acusado a la mujer durante varios años tras el cumplimiento de la pena, priorizando la protección integral de la denunciante, según figura en la documentación judicial citada por Europa Press.

El juicio servirá para determinar la responsabilidad penal del procesado ante los hechos denunciados y decidir la relevancia de las pruebas presentadas por la acusación. Europa Press subrayó que la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Sevilla marcará el desenlace judicial de uno de los casos más prolongados sometidos a evaluación en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual en el entorno doméstico de la provincia.