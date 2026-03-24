Patri Guijarro: "El Real Madrid es cada año más competitivo y tiene más herramientas"

El recuerdo de los 91.553 espectadores que asistieron al Spotify Camp Nou durante la vuelta de cuartos de final de la Champions de 2022 sigue presente en la memoria de Patri Guijarro. Según indicó la medio del FC Barcelona a Europa Press, alcanzar de nuevo ese nivel de apoyo sería un anhelo para el plantel, que se encuentra ilusionado ante la posibilidad de volver al estadio barcelonista en el choque de regreso de cuartos de final, previsto para el jueves 2 de abril. Este encuentro formará parte de una inusual serie de tres Clásicos consecutivos que enfrentarán al Barcelona y al Real Madrid en un plazo de solo ocho días, con el pase a semifinales de la Liga de Campeones en juego y la oportunidad de sentenciar la Liga F Moeve.

Tal como reportó Europa Press, la jugadora balear enfatizó que el Real Madrid ha elevado su nivel de competencia y cuenta hoy con una variedad de recursos tácticos más amplia en comparación con temporadas anteriores. Guijarro subrayó la importancia de la organización defensiva del conjunto blanco y apuntó especialmente a su capacidad ofensiva y transiciones rápidas: "Es increíble la capacidad que tienen para transitar en muy pocos toques y generar ocasión de gol”, señaló la futbolista catalana en declaraciones recogidas por Europa Press.

La internacional española reconoció que, pese a la serie de victorias blaugranas en los Clásicos más recientes —el Barça se impuso 4-0 y 2-0 en los duelos del campeonato doméstico y de la Supercopa Iberdrola, y 0-4 en Copa de la Reina—, la sucesión de compromisos plantea un escenario exigente, sobre todo por disputarse los dos primeros encuentros a domicilio, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. De acuerdo con Europa Press, Guijarro explicó que el objetivo del equipo pasa por lograr un triunfo inicial que condicione al rival en los siguientes partidos: “Va a ser difícil, evidentemente, pero nuestro objetivo al jugar todo seguido va a ser que ojalá vaya bien en el primer partido para que en el siguiente digan que lo tienen difícil”.

En la valoración táctica, Guijarro diferenció claramente las identidades de ambos equipos. Apuntó que el Barcelona se caracteriza por buscar la posesión del balón y manejar la iniciativa, y que esa diferencia con el juego del Real Madrid vuelve imprescindible mantener la concentración, especialmente cuando el rival logra transiciones veloces: "Nosotras somos de tener el balón y creo que ahí está un poco la clave. Hay que estar activas y concentradas porque al final, en las transiciones, si desconectas o cualquier detalle puede acabar en gol. Es su principal fortaleza y donde nosotras tenemos que estar más atentas”, puntualizó la centrocampista según recogió Europa Press.

El calendario inmediato contempla tres encuentros en rápida sucesión: el choque de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el estadio Alfredo Di Stéfano este miércoles, el segundo duelo liguero el domingo, también en el feudo madridista, y la vuelta europea en el nuevo Spotify Camp Nou el 2 de abril. Europa Press consignó que Guijarro expresó una motivación añadida por disputar el decisivo partido de vuelta en Barcelona, recalcando la expectativa por contar con el apoyo masivo de la afición y el entusiasmo que genera competir en el remodelado estadio.

El historial reciente favorece al conjunto blaugrana, que esta temporada ha superado en tres ocasiones al Real Madrid, tanto en competencias ligueras como en eliminatorias nacionales. Pese a este dominio, la mediocampista balear remarcó que su equipo no subestima la evolución de su adversario, haciendo hincapié en que el Real Madrid se muestra cada campaña más estructurado y peligroso, atributos que incrementan la dificultad de la serie.

Guijarro, que suma 27 años y es pieza fundamental bajo la dirección de Pere Romeu, declaró a Europa Press que se siente plenamente identificada con el estilo de juego del FC Barcelona y con el propósito competitivo del equipo, en el que ha conseguido tres Champions League y una destacada cantidad de títulos nacionales. La futbolista manifestó que disfruta plenamente en el conjunto culé y no contempla cambiar de club, si bien admitió que observa con interés el desarrollo de la Premier League inglesa. Según detalló Europa Press, Guijarro destacó que la liga inglesa aporta un nivel competitivo constante, en la que clubes de alto perfil como Arsenal, Chelsea o Manchester City pueden llegar a quedar fuera de la Champions, lo que refuerza el atractivo y la exigencia de la competición británica.

Europa Press recogió las palabras de la internacional, quien afirmó que “el Barça es mi estilo de juego, llevo muchísimos años y es donde estoy disfrutando muchísimo y donde estamos compitiendo por todo. Hemos ganado tres Champions y muchos títulos". A pesar de su apego al club catalán, Guijarro señaló que, “al menos desde fuera, me gusta mucho ver la Premier Femenina", resaltando que cada fin de semana requiere máxima competencia debido a la paridad creciente entre los equipos.

Con la mirada puesta en los tres clásicos decisivos, el Barcelona femenino afronta la exigencia de defender su hegemonía reciente frente a un Real Madrid en alza, consciente de la importancia de la concentración y la eficacia ante el gol para asegurar su avance en la Champions y consolidar la Liga F Moeve, según concluyó Europa Press a través de las declaraciones de la futbolista balear.