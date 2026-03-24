Moreno apunta que el PP "podría al menos" abstenerse al decreto de ayudas por Irán si el Gobierno actuara de "buena fe"

Juanma Moreno, líder del Ejecutivo andaluz, sostuvo que para que el Partido Popular se decante al menos por la abstención en la votación del decreto de ayudas por la crisis originada tras el conflicto en Irán, el Gobierno central debería aproximarse a las posiciones defendidas por la formación popular. El medio Europa Press consignó estas declaraciones tras una entrevista a Moreno en Onda Cero, donde el presidente andaluz remarcó que cualquier respaldo de su grupo en el Congreso dependería de una mayor transparencia y honestidad por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Europa Press detalló que Moreno expresó que la decisión final sobre el voto corresponde al grupo parlamentario popular en la Cámara Baja y que la posición se encuentra actualmente bajo evaluación. Subrayó que los diputados del PP analizarán el texto con serenidad antes de determinar su sentido de voto. El presidente de la Junta de Andalucía resaltó que algunas de las propuestas planteadas por el Partido Popular sí han sido consideradas en la redacción final del decreto, aunque indicó que varias otras han quedado fuera. Añadió que el debate interno del PP sobre el decreto se mantendrá abierto durante los días previos a la votación, a la espera también de los últimos movimientos políticos y de los planteamientos adicionales que pueda presentar el Gobierno en este asunto.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, Moreno argumentó que la predisposición del PP podría cambiar si detectan una actitud renovada por parte del Ejecutivo en cuanto a honestidad y claridad, aspectos que, a su juicio, han resultado insuficientes en los últimos decretos presentados en el Congreso. A este respecto afirmó: “Necesitamos ayuda. Es verdad que las que había propuesto el Partido Popular, unas han sido tenidas en cuenta, pero otras no”. En sus palabras, las reformas previas sugeridas desde su grupo en ocasiones han sido ignoradas o parcialmente incorporadas a los textos del Gobierno.

Moreno también manifestó, según Europa Press, su escepticismo frente al historial reciente del Ejecutivo central y recalcó que la confianza y el crédito del actual Gobierno resultan limitados para los populares. Acusó a Sánchez de procurar engañar de forma repetida a la oposición con decretos en los que, según señaló, persistían elementos ocultos o redactados para forzar el voto favorable en bloque: “Nos ha intentado engañar y nos intenta engañar de manera reiterada, como hemos podido ver en todos estos decretos que siempre venían con una parte oscura en las que teníamos que votar el todo o nada”.

Durante la entrevista, el presidente andaluz insistió en que una mejora de la relación Gobierno-oposición y una actuación más ética y directa del Ejecutivo facilitaría el respaldo o la abstención del PP. “Creo que si el Gobierno actuara de una manera mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe, pues probablemente tendría más apoyo, o más posibilidad de apoyo del PP”, reiteró Moreno, para luego matizar que únicamente si se da ese acercamiento “podría ser una opción abstenerse”.

Europa Press también contextualizó estas declaraciones con el actual clima político en Andalucía, marcado por la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de mayo. Las palabras de Moreno se enmarcaron así en una entrevista relacionada con los comicios autonómicos, pero con proyección hacia la política nacional, especialmente respecto a la colaboración y las posiciones de los partidos ante medidas excepcionales vinculadas a la situación internacional y sus efectos internos.