José González reivindica en Caracas el "refuerzo y apoyo" institucional a los más de 30.000 gallegos en Venezuela

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, anunció durante su primera visita a Caracas un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el respaldo institucional para la colectividad gallega en Venezuela, compuesta por más de 30.000 personas, según la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas acciones incluyen la extensión de programas económicos y de emergencia social, cuyo objetivo es atender de manera más efectiva a la diáspora en un contexto político y social especialmente complejo para los residentes en el país sudamericano.

Según informó la Xunta, el titular autonómico, acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez, y el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, sostuvo una reunión de trabajo enfocada en el análisis de las necesidades de la comunidad gallega en Venezuela. Durante este encuentro, los representantes gallegos subrayaron la importancia de la colaboración "clave" entre el gobierno autonómico y la Embajada de España para asegurar una atención próxima, eficaz y coordinada a los gallegos residentes en el país.

El medio oficial informó que José González destacó que más de 12.700 personas gallegas en Venezuela ya accedieron desde el año 2018 a ayudas económicas individuales facilitadas por la Xunta. El plazo para solicitar las prestaciones permanecerá abierto hasta el 6 de abril, posibilitando la continuidad en el acceso a estos recursos. El conselleiro señaló la relevancia de estas ayudas para cubrir necesidades básicas de subsistencia y atención sociosanitaria ante escenarios de carencia y dificultades. González añadió que la Xunta mantiene una línea de ayudas específica para situaciones de emergencia social, dirigida principalmente a personas que atraviesan circunstancias de especial vulnerabilidad.

Tal como publicó la fuente oficial, además del refuerzo en los programas de apoyo económico, la visita del conselleiro abarca sesiones de trabajo y encuentros con representantes y responsables de las principales entidades gallegas en Venezuela. Entre las actividades programadas figura un recorrido por la Oficina Social y el Centro de Día de la Hermandad Gallega de Venezuela, donde el funcionario analizará de primera mano el funcionamiento de las instalaciones y los mecanismos de asistencia desplegados en favor de los gallegos residentes.

Asimismo, José González tiene previsto asistir al estreno del documental titulado “Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos”, que se realizará en el Teatro Rosalía de Castro de la capital venezolana. Esta producción aborda las experiencias vitales compartidas a lo largo del tiempo por la comunidad gallega y venezolana, según consignó el medio gallego, y representa otra vía de reconocimiento y visibilización del papel de la diáspora en la historia reciente de ambos territorios.

La Xunta sostiene, de acuerdo con la información difundida, que el refuerzo de la estrategia institucional en Venezuela persigue mitigar los efectos de la compleja coyuntura que enfrenta actualmente la colectividad gallega, marcada por retos en materia política y social. Este compromiso, recalcan las autoridades autonómicas, se manifiesta a través del perfeccionamiento de los procedimientos de acompañamiento social, la intensificación de la colaboración diplomática y una supervisión directa de las iniciativas de emergencia y las ayudas económicas implementadas desde Galicia.

Durante su intervención, González dejó constancia de que la atención a la diáspora gallega constituye una prioridad para el actual periodo de gestión, con especial énfasis en aquellos países en los que persiste un entorno desafiante para los ciudadanos españoles residentes. Según reportó la Xunta, el propósito de la misión oficial incluye el seguimiento de solicitudes y casos particulares, la actualización de los mecanismos administrativos transfronterizos, así como la consolidación de un canal permanente de interlocución entre la administración gallega y las organizaciones representativas de la emigración en Venezuela.

La jornada de visitas y reuniones, recalcó la Xunta, responde también a la necesidad de evaluaciones periódicas en el país, a fin de reajustar los recursos y las soluciones según la evolución de las demandas detectadas entre los gallegos residentes. Además, la administración autonómica recuerda que los programas económicos individuales y la atención de emergencia social han resultado claves en la cobertura de necesidades esenciales y la protección sociosanitaria durante los últimos años.

Por otra parte, los voceros oficiales reiteraron el planteamiento de mantener abiertas las vías de comunicación entre la Xunta y la colectividad gallega en Venezuela, canalizando las inquietudes, propuestas y requerimientos específicos a través de los órganos y entidades sociales presentes en el país. Esta estrategia, indicaron, permitirá una respuesta más ágil y ajustada a las realidades que experimenta la diáspora, mejorando el acceso a recursos, servicios y acompañamiento institucional.