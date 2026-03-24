Jordania se "prepara" para crisis energética con estufas, lámparas recargables, y baterías

Hayat al Dbeas

Amán, 24 mar (EFE).- Los riesgos que la guerra de EE.UU e Israel contra Irán puede causar en la infraestructura eléctrica en todo Oriente Medio han disparado la ansiedad y un afán de "preparación"en Jordania, donde la gente se ha lanzado a la compra de estufas de gas y queroseno, lámparas recargables, velas y baterías portátiles, mientras el gobierno limita la compra de gasolina en bidones.

El miedo a que Irán responda a las amenazas estadounidenses de destruir sus centrales eléctricas con ataques a los socios de EE.UU en la región, como Jordania, ha puesto en la mira a las vitales centrales térmicas de Aqaba y Samra (ambas de gas), cuya destrucción dejaría al país árabe prácticamente sin electricidad.

Estar preparado

Según relata a EFE Ziad, en la norteña ciudad de Irdib, muy próxima a los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, la escalada de tensiones es lo que le ha llevado a "comprar lo necesario en caso de emergencia".

"Antes no solía pensar en estas cosas, pero las frecuentes conversaciones sobre la posibilidad de cortes de luz o interrupciones en el suministro eléctrico me han impulsado a tomar precauciones", dijo.

En el mercado compró una estufa de queroseno, varias velas, una lámpara recargable, pilas de repuesto y una batería externa para su teléfono, mientras explica que "no espera lo peor", pero que prefiere "estar preparado, sobre todo con niños en casa".

De los más expuestos

El economista jordano y experto en temas de energía Amer al Shobaki comentó a EFE que Jordania es unos de los países más vulnerables a crisis energéticas de todo el entorno, dada su total dependencia de las importaciones de petróleo y gas, por lo que es muy sensible a cualquier aumento de precios o escasez de suministro.

Incluso en caso de que las centrales no sufran ningún daño y puedan seguir produciendo, una crisis causada por escasez de combustible, aumento de precios, o una combinación de ambas, puede derivar pronto en "cortes de energía programados".

Jordania cuenta con relativamente pocas fuentes de energía alternativas, como la energía solar, que funciona durante el día, y el petróleo de esquisto, que cubren aproximadamente el 15% de sus necesidades.

La única refinería de petróleo del país, podría cubrir la mitad de las necesidades del país cuando hay suministro disponible, indicó el economista, para quien sin embargo las opciones siguen siendo limitadas debido a la fuerte dependencia de las importaciones.

Para el experto, más que cualquier ataque iraní, el mayor desafío jordano sigue siendo el precio de los productos petrolíferos, que se prevé que continúe subiendo, incrementando aún más la carga económica para los ciudadanos y diversos sectores.

En una gasolinera de Amán, la ansiedad de Samer es evidente mientras espera su turno. No contento con llenar el depósito por completo, también llevaba una garrafa de plástico adicional para almacenar combustible en caso de emergencia.

"Si hay escasez o saturación en las gasolineras, al menos tendré una pequeña cantidad para unos días", dijo a EFE, recalcando que sus acciones no se debían "al pánico", sino al deseo "de estar preparado".

Son tantos los que están actuando como este ciudadano que la Comisión Reguladora de Energía y Minerales prohibió esta misma jornada vender y almacenar gasolina y fueloil en bidones.

Ziad al Saydeh, presidente de la comisión, indicó que en cualquier caso, las reservas energéticas son "seguras" y que el reabastecimiento se está dando según lo programado, "para garantizar un suministro estable de diversos derivados".

Al Saydeh añadió que no hay cortes de energía programados.

Del msmo modo se expresó estos días el ministro de Energía y Recursos Minerales, Saleh Jarabsheh, quien afirmó que Jordania cuenta con una reserva de combustible suficiente para aproximadamente 30 días, la cual se reabastece continuamente para mantener niveles seguros.

También indicó que se está licitando la compra de un nuevo cargamento de gas natural licuado (GNL), pese a que hay reservas suficientes para dos semanas, y se espera la llegada de un envío adicional para cubrir otras dos semanas más.

La guerra lanzada el pasado 28 de febrero ha desencadenado una crisis energética global con epicentro en Oriente Medio, tras los ataques a infraestructuras estratégicas y las restricciones iraníes al paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

El precio del crudo está por encima de los 100 dólares por barril, mientras que el gas natural también ha registrado fuertes repuntes, con incrementos superiores al 80 % en los primeros días de la escalada, en un contexto de ataques cruzados contra instalaciones energéticas y gasísticas en la región. EFE