Joel Roca sustituye al lesionado Jesús Rodríguez en la lista de la Sub-21

El central Sergi Domínguez accedió recientemente a la convocatoria inicial de la selección española sub-21 tras la baja por lesión de Jacobo Ramón. Ahora, el delantero del Girona, Joel Roca, se integra de forma urgente al equipo juvenil español luego de verse afectado Jesús Rodríguez por una lesión en la rodilla el pasado domingo, mientras disputaba un partido con el Como 1907. Según informó la prensa deportiva, Roca sustituirá a Rodríguez y quedará disponible para los próximos partidos internacionales del combinado nacional.

De acuerdo con reportes recabados por diversas agencias, Joel Roca ha ingresado este mismo martes a la nómina que afrontará dos importantes encuentros clasificatorios al Campeonato Europeo Sub-21 de 2027. Ambos partidos, donde la selección española medirá fuerzas ante Chipre y Kosovo, forman parte de la fase de grupos para asegurar su presencia en la cita continental. El medio detalla que la incorporación del delantero se da de forma inmediata y se pondrá bajo las órdenes de David Gordo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde está prevista una sesión de entrenamiento en la tarde de este martes.

España lidera actualmente su grupo en la fase clasificatoria tras conseguir cinco victorias en igual número de partidos. Esta condición le otorga cierta ventaja antes de enfrentar los dos siguientes compromisos: el primero ante Chipre, programado para este viernes 27, a las 17:00 horas, en la ciudad de Lárnaca; y el segundo contra Kosovo, el martes 31, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, a las 20:30 horas. Según consignó la prensa española, la selección ya venció a ambos rivales durante la primera vuelta del torneo.

El equipo técnico dirigido por David Gordo tendrá, por tanto, que reorganizar su plantilla luego de las lesiones sufridas tanto por Jesús Rodríguez como por Jacobo Ramón, quienes tuvieron que abandonar las filas nacionales por problemas físicos recientes. Joel Roca y Sergi Domínguez han sido los elegidos para cubrir estas vacantes, integrándose así a la dinámica grupal justo antes de dos partidos decisivos en el camino al torneo continental.

El delantero del Girona, con esta convocatoria, suma una nueva experiencia internacional que puede resultar clave en la proyección de su carrera, al tiempo que se mantiene la confianza en la profundidad del plantel juvenil español para afrontar bajas inesperadas. Según detalló la Federación, la sesión vespertina de este martes servirá de preparación para ambos encuentros, en los que el objetivo principal será asegurar la continuidad del liderazgo del grupo rumbo a la Eurocopa Sub-21 de 2027.

Las lesiones de Rodríguez y Ramón han obligado al cuerpo técnico a responder con rapidez en la confección de una lista que busca mantener la competitividad y garantizar la presencia de los mejores elementos disponibles. El medio confirmó que tanto la estructura de trabajo como la planificación se han ajustado para facilitar la integración expedita de los nuevos convocados, especialmente en la antesala de una doble cita internacional relevante para la generación actual de futbolistas juveniles.

Los encuentros contra Chipre y Kosovo ofrecerán la oportunidad de medir la profundidad del plantel español y la capacidad de respuesta del grupo frente a contratiempos, como el que representa la baja de titulares habituales. Con la dirección técnica centrada en afianzar el proyecto y la clasificación, tanto Joel Roca como Sergi Domínguez forman parte de la apuesta de futuro en el fútbol nacional, frente a rivales a los que la selección ya logró superar en el pasado reciente según publicó la prensa deportiva española.