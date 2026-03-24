Jensen Huang asegura que la AGI ya es una realidad, pero descarta que pueda crear una empresa como Nvidia

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, indicó que el surgimiento de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial capaces de captar rápidamente la atención de miles de millones de usuarios globales ya no resulta inusual, aunque estas iniciativas suelen tener una vida corta y rara vez alcanzan un desarrollo empresarial sostenido. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Huang explicó que la Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés) actualmente permite que agentes autónomos creen pequeños servicios web o aplicaciones de uso masivo temporal, pero precisó que la posibilidad de que estos sistemas generen una empresa comparable a Nvidia es nula.

Durante una entrevista en el podcast de Lex Fridman, difundida por Europa Press, el directivo sostuvo que la industria tecnológica ya dispone de plataformas y agentes de AGI capaces de ejecutar tareas intelectuales al nivel de las personas. Cuando Fridman preguntó por la viabilidad de una AGI que pueda fundar, expandir y liderar una organización tecnológica valorada en más de mil millones de dólares, como Nvidia, Huang respondió: “Creo que es ahora. Creo que hemos alcanzado la AGI”. Así, el directivo modificó su anterior predicción emitida en marzo de 2024, cuando situaba la consecución de esta meta en un plazo de cinco años, hasta 2029.

Europa Press detalló que Huang matizó su afirmación señalando que el alcance operativo de la AGI actualmente disponible presenta limitaciones importantes. El directivo ilustró que, aunque agentes automatizados como los de OpenClaw ya pueden gestionar el desarrollo y despliegue de aplicaciones atractivas para grandes audiencias y un coste bajo —por ejemplo, 50 céntimos de euro por usuario—, este tipo de proyectos rara vez perduran. Según sus palabras, “no es descabellado que un ‘Claw’ fuera capaz de crear un servicio web, una pequeña aplicación interesante que, de repente, unos cuantos miles de millones de personas utilizaran por 50 céntimos, y que volviera a cerrar poco después”.

Huang, según consignó Europa Press, relacionó esta tendencia con experiencias pasadas en la era inicial de internet, donde numerosos proyectos web atrajeron a millones de usuarios de manera fugaz pero no lograron establecer bases sólidas a largo plazo. El ejecutivo recordó que muchas de esas plataformas hoy se pueden generar con herramientas como OpenClaw y que el hecho de lograr una adopción masiva instantánea aún no equivale a fundar una compañía de éxito sostenible.

Durante la mencionada conversación, Fridman repreguntó sobre la capacidad de la AGI para gestionar desde la innovación hasta la formación de equipos mixtos de agentes y personas, así como la venta y el crecimiento empresarial. Huang reafirmó que esos escenarios ya se encuentran dentro de lo posible, pero insistió en su perspectiva sobre el límite de la AGI: “La probabilidad de que 100.000 de esos agentes creen Nvidia es del cero por ciento”, afirmó, según Europa Press. En su análisis, carece de fundamento pensar que la tecnología actual pueda organizar, promocionar y mantener una empresa de envergadura y valor como la que él lidera.

Europa Press también informó sobre el lanzamiento reciente por parte de Nvidia de NemoClaw, una plataforma de agentes de IA que automatiza la implementación de modelos abiertos como Nvidia Nemotron y el entorno de ejecución Nvidia OpenShell. Esta herramienta permite la instalación con un solo comando, facilitando la creación de agentes autónomos para empresas y garantizando aspectos de fiabilidad y seguridad empresarial.

La AGI, según las definiciones recogidas por Europa Press, describe a sistemas automáticos con capacidades para razonar, aprender, comunicarse mediante lenguaje natural, planificar y aplicar estos conocimientos al mismo nivel que un humano. La demostración de que los agentes de IA pueden desempeñar labores significativas en el ámbito digital, pero no sostener una empresa de gran escala, subraya la afirmación central de Huang sobre la naturaleza y las limitaciones de la inteligencia artificial general.