Gabilondo defiende la igualdad en las cofradías tras el caso de Sagunto: "Algo no es bueno por haberlo sido alguna vez"

La exclusión de las mujeres en la participación de cofradías religiosas no solo genera debate social, sino también consecuencias a nivel institucional, como la reciente decisión del Gobierno de iniciar el proceso para retirar a la Semana Santa de Sagunto su estatus de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Según informó Europa Press, esta medida surge tras la votación de doscientos sesenta y siete miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, quienes se opusieron a la inclusión femenina en las manifestaciones religiosas de la localidad valenciana.

De acuerdo con Europa Press, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se refirió a este caso en una rueda de prensa después de presentar el Informe Anual de su institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo subrayó que “las mujeres deben poder tener los mismos derechos que los hombres a la hora de procesionar o participar en una cofradía”. Señaló que el debate sobre la equidad de género dentro de las agrupaciones religiosas debe centrarse en la igualdad de derechos, aunque aclaró que no es “ningún experto en cofradías” y no ha formado parte de ninguna, por lo que evitó pronunciamientos categóricos contra las tradiciones locales.

A pesar de la prudencia en sus declaraciones, Gabilondo defendió que la tradición no puede justificar la permanencia de prácticas discriminatorias. “Algo no es bueno solo por el hecho de haber sido bueno alguna vez”, expresó el Defensor del Pueblo, quien también mencionó su inquietud por la justificación basada en que “siempre se ha hecho así”. De acuerdo con Europa Press, la institución que encabeza no ha recibido quejas específicas sobre el caso de Sagunto, pero el Informe Anual presentado recoge situaciones similares en otras regiones de España.

En el documento citado por Europa Press, se detalla el caso ocurrido en Cartagena, donde una cofradía negó a una madre y su hija menor de edad la posibilidad de participar, no solo en actividades religiosas, sino también en una banda de música, por el hecho de ser mujeres. El Defensor del Pueblo remitió una solicitud de información al Ayuntamiento de Cartagena para obtener detalles sobre medidas implementadas por la administración local que permitan detectar situaciones discriminatorias y garantizar la igualdad en la distribución de subvenciones, y en el respaldo institucional a las actividades impulsadas por la Junta de Cofradías.

Respecto al procedimiento para la revocación del reconocimiento a la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, Europa Press reportó que la decisión parte del cumplimiento de la Orden Ministerial ICT/851/2019. Esta normativa exige, en su artículo 3d, que las fiestas declaradas como tales demuestren un arraigo popular y fomenten la participación colectiva de la ciudadanía. El Ejecutivo analizará cómo las restricciones estatutarias que impone la cofradía podrían afectar este requisito, dado que la exclusión de las mujeres limita la integración global de la comunidad.

La noticia, difundida por Europa Press, también señala que la solicitud para retirar el reconocimiento responde a la presentación de quejas formales de la ciudadanía. Las autoridades competentes estudiarán el impacto real de las limitaciones impuestas por la cofradía y sus posibles repercusiones tanto en la consideración institucional de la festividad como en la percepción pública sobre la equidad en el acceso a prácticas religiosas y culturales de interés nacional.

El debate en torno a la igualdad de género dentro de las cofradías religiosas y su relación con el acceso a reconocimientos y apoyos oficiales sigue generando reacciones tanto en los colectivos afectados como en las instituciones públicas. Según consignó Europa Press, las decisiones administrativas y las recomendaciones del Defensor del Pueblo se enmarcan en la normativa vigente y buscan avanzar hacia una participación más inclusiva en manifestaciones culturales y religiosas de profundo arraigo en diferentes localidades españolas.