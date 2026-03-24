El bloque de izquierdas de la primera ministra danesa gana las elecciones, según sondeos

La encuesta a pie de urna difundida por la cadena estatal DR sitúa a Los Moderados en una posición determinante con 14 escaños en el Parlamento danés, al haber recibido el 8,2% de los votos en las elecciones legislativas celebradas en Dinamarca. Esta formación centrista podría desempeñar un papel crucial en la conformación del próximo Gobierno, ya que ni el bloque de izquierda ni el de derecha alcanzan por sí solos la mayoría absoluta requerida en la cámara baja. La noticia central, según informó DR, corresponde a la victoria del bloque “rojo” liderado por la primera ministra Mette Frederiksen, que obtiene ligeramente más del 47% de los sufragios.

Según detalló la cadena estatal DR, el bloque de izquierda consigue en total 83 escaños. Esta alianza agrupa al Partido Socialdemócrata que encabeza la primera ministra, el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), Izquierda Verde de tendencia socialdemócrata y ecologista, la Alianza Roja-Verde de perfil ecosocialista y Alternativa, partido europeísta. En contraste, el bloque de derecha —identificado como bloque “azul”— suma 78 escaños, representando a Venstre, la Alianza Liberal, los Conservadores y otras tres agrupaciones políticas. De acuerdo con las cifras publicadas por DR, Los Moderados resultan decisivos para completar la mayoría parlamentaria, lo que complica las negociaciones para la futura formación de gobierno.

Las elecciones generales, adelantadas, se producen en un contexto de crisis política en Groenlandia derivada de las reclamaciones soberanistas tras el interés manifestado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump en adquirir la isla. Esta situación, según consignó DR, fortaleció la posición de los socialdemócratas, aunque el sondeo de la cadena estatal indica que el apoyo a la formación de Frederiksen ha descendido más de 8 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones legislativas.

La jornada electoral, según informó el medio danés, no solo pone de manifiesto el empuje del bloque “rojo” sino que evidencia un escenario parlamentario fragmentado. Los Moderados, con su postura centrista, quedarán en el foco de las negociaciones al detentar la posibilidad de inclinar la balanza a favor de uno u otro bloque o, como en ocasiones anteriores, propiciar una fórmula de gobierno transversal. El bloque de izquierda, pese a su ventaja según los primeros sondeos, depende de la articulación de coaliciones o alianzas, subrayando el carácter multipartidista del sistema político danés.

DR también resaltó que la participación de los votantes permite ver un electorado movilizado en medio de tensiones internacionales y debates sobre soberanía y política interna. Las formaciones de derecha, aunque obtienen menos escaños, mantienen una representación significativa que refuerza el carácter competitivo de estos comicios. El papel de los partidos minoritarios y la influencia de Groenlandia en la agenda política contribuyeron a un clima de incertidumbre previo a la votación.

El bloque socialdemócrata, de acuerdo con la encuesta publicada por DR, enfrenta ahora el reto de convertir la victoria en una mayoría gobernante, en un contexto donde la fragmentación parlamentaria dificulta las mayorías claras. Las primeras reacciones recogidas por medios daneses apuntan a una larga ronda de negociaciones para definir el próximo gabinete, donde tanto la postura de Los Moderados como el margen de maniobra de los socialdemócratas y sus aliados serán factores centrales.

El resultado preliminar, reportó DR, deja a la formación de Gobierno pendiente de los pactos, en tanto la crisis política relacionada con Groenlandia y las presiones externas se mantienen como elementos de influencia en el escenario nacional danés. La dinámica de alianzas entre los partidos será observada de cerca en las próximas jornadas, a la espera de la configuración definitiva del Parlamento y la designación del próximo Ejecutivo.