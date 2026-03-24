Detenidos tres butroneros por cometer robos con fuerza en varios municipios de la Comunidad

El despliegue de un operativo especial de vigilancia, implementado por la Policía Nacional durante varias semanas y centrado en las localidades de Parla y Fuenlabrada, permitió la detención de tres hombres señalados como los presuntos responsables de una serie de 18 asaltos perpetrados mediante el método del butrón en diversos establecimientos comerciales. Según detalló la Jefatura Superior de Policía en un comunicado recogido por los medios, los arrestos tuvieron lugar el 9 y 10 de marzo en los citados municipios, tras identificar a los sospechosos y comprobar sus movimientos.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, estos individuos habían actuado encapuchados, ocultando completamente su rostro para dificultar su identificación y eludir la acción policial. La investigación, que se inició en septiembre de 2024 a raíz de un robo con fuerza cometido en un salón de juegos en Parla, permitió vincular a los detenidos con una ola de robos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, como Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón de Ardoz y Pinto. Los delitos consistían en la apertura de orificios a través de paredes, techos o suelos para acceder de manera ilegal a los negocios y sustraer objetos de valor o dinero en efectivo.

Según la información proporcionada por la Jefatura Superior de Policía y reportada por varios medios, los establecimientos afectados abarcaban sectores variados, entre ellos farmacias, locales de compra y venta de productos electrónicos, negocios de hostelería y estancos. Esta diversidad de objetivos mostró una planificación por parte del grupo criminal, que evaluaba los sistemas de seguridad y seleccionaba los locales utilizando el método del butrón, técnica que implica perforar una pared o superficie para irrumpir en el interior.

Tras las primeras denuncias y el análisis de las escenas de los robos, los agentes ampliaron las pesquisas al detectar patrones similares en otros incidentes cometidos durante los meses siguientes. A partir de ese momento, la Policía Nacional centró sus esfuerzos en identificar y seguir la pista a los autores, lo que requirió la implementación de dispositivos de vigilancia física y el análisis de imágenes de cámaras cercanas a los comercios atacados.

El operativo culminó cuando los agentes lograron, tras semanas de seguimiento, la localización y posterior detención de los tres varones en Parla y Fuenlabrada. Según comunicó la Policía Nacional, entre las pruebas recabadas se incluyeron imágenes, testimonios y diversas evidencias técnicas que fortalecieron la acusación por delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras las diligencias correspondientes. De acuerdo con las mismas fuentes citadas por los medios, el esclarecimiento de estos 18 robos contribuye a la desarticulación de una organización delictiva considerada activa en la Comunidad de Madrid, en particular en el robo a establecimientos comerciales mediante métodos que buscan vulnerar barreras físicas fuera del horario de atención al público.