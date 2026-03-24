Ascienden a 34 los muertos y 70 los heridos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia

El hospital militar de Bogotá ha recibido a 48 personas heridas tras el accidente aéreo en el que participó una aeronave C-130 Hércules del Ejército colombiano en el departamento de Putumayo. A ese centro asistencial se suman el hospital María Inmaculada de Florencia, con doce pacientes, y el dispensario del hospital de las fuerzas militares en Puerto Leguízamo, que atiende a diez afectados. Según consignó Caracol, familiares de las víctimas y personal médico siguen aguardando la identificación de los 21 pasajeros que aún restan por reconocer tras la colisión del lunes. El accidente ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 34 personas fallecidas y 70 lesionadas.

De acuerdo con la información difundida por la cadena Caracol y replicada por diversos medios, el siniestro ocurrió cuando un avión de transporte militar cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, ciudades ambas situadas en el sur colombiano. En la aeronave viajaban en total 125 personas, conformadas por 114 pasajeros y 11 tripulantes, según detalló el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina. El funcionario, en declaraciones a Caracol, señaló que aún quedan por identificar a 21 de los afectados, tarea en curso tras el suceso.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ofreció detalles tras una reunión con las autoridades militares y policiales implicadas en la investigación. Sánchez explicó que el accidente tuvo lugar “poco después del despegue”, cuando la aeronave cayó a tierra aproximadamente a un kilómetro y medio del aeródromo de Puerto Leguízamo. El Hércules C-130 transportaba principalmente efectivos del Ejército en el momento del incidente, indicó el ministro, quien subrayó que tanto la aeronave como su tripulación cumplían con todos los requisitos de navegabilidad y cualificación profesional.

En sus declaraciones, Pedro Sánchez enfatizó que, hasta el momento, no existen evidencias que sugieran un ataque de grupos armados o actores ilegales involucrados en el accidente, circunstancia que ayuda a orientar las primeras hipótesis de la investigación sobre las causas del siniestro. Aclaró también que parte de la munición que llevaba la tropa detonó a raíz del incendio provocado por el impacto, lo que se ha reflejado en diversas grabaciones difundidas a través de redes sociales. Según informó Caracol, estas detonaciones han dificultado las tareas de rescate y evacuación en la zona del desastre.

Según reportó el medio colombiano, el avión cubría una ruta que habitualmente sirve para el transporte de personal militar entre dos puntos estratégicos del sur del país. Las autoridades han desplegado equipos de emergencia y técnicos encargados de la identificación de las víctimas, labor que sigue en marcha dado el número de afectados y la complejidad de las lesiones derivadas del incendio y las detonaciones posteriores al impacto.

El gobernador de Putumayo detalló ante la cadena Caracol que la identificación de los pasajeros se mantiene como prioridad, especialmente frente a la preocupación de las familias que aguardan información sobre los tripulantes y ocupantes del vuelo. De los 70 heridos confirmados en el siniestro, los traslados a hospitales de diferentes localidades se han realizado en función de la gravedad de las lesiones y la disponibilidad de camas y recursos médicos.

Según publicó Caracol, el ministro Pedro Sánchez reiteró su acompañamiento y solidaridad a los familiares de los militares y policías afectados, manifestando la voluntad institucional de esclarecer completamente el accidente y brindar el apoyo necesario a los afectados. Equipos de investigación, en conjunto con la policía judicial y autoridades técnicas, realizan desde el momento del accidente labores para determinar tanto las condiciones exactas del vuelo como las posibles causas que llevaron al aparato a precipitarse poco después del despegue.

De acuerdo a la información compilada por la cadena Colombiana, el evento ha generado una importante movilización tanto de personal sanitario como de equipos de rescate militar, quienes han debido coordinar el trabajo en una zona de difícil acceso y marcada por la presencia de material bélico, lo que ha incrementado el riesgo en las labores posteriores al accidente. La ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís sigue siendo evaluada por la autoridad aeronáutica nacional a fin de determinar el estado de las operaciones y los procedimientos aplicados en la zona para vuelos de transporte militar.

El balance provisional de víctimas y heridos, actualizado constantemente por Caracol, refleja la magnitud del impacto para las Fuerzas Armadas y la comunidad de Putumayo, que enfrentan el proceso de identificación de las víctimas, el traslado de los heridos y la reactivación de la seguridad operacional en rutas clave de la región.