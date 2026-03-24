AMP. Antoine Griezmann dejará el Atlético de Madrid a final de temporada para jugar en el Orlando City

El delantero francés Antoine Griezmann, quien el pasado sábado celebró su 35º cumpleaños, cerró su acuerdo para integrarse al Orlando City de la Major League Soccer (MLS) desde julio de 2026. Según informó Europa Press, el Atlético de Madrid confirmó que el traspaso del máximo goleador histórico del club se concretará al término de la actual temporada, lo que marca el final de una exitosa etapa del futbolista en el conjunto rojiblanco.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el club madrileño anunció por medio de su sitio web que Griezmann viajó a Orlando, con permiso del Atlético, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo para formalizar su contrato con el equipo estadounidense. El Orlando City también comunicó la incorporación del jugador, enfatizando que la llegada del campeón del Mundial 2018 constituye un momento destacado para el club, la ciudad y la propia MLS. El club estadounidense precisó que Griezmann se sumará en julio de 2026 con contrato hasta la campaña 2027-2028, con opción de extensión hasta 2028-2029 en calidad de Jugador Franquicia, según consignó Europa Press.

Desde que arribó al Atlético de Madrid en el verano de 2014 procedente de la Real Sociedad, Griezmann construyó una trayectoria que lo ubica como el máximo artillero en la historia del equipo, con 211 goles, superando en 38 tantos a Luis Aragonés, de acuerdo con Europa Press. Además, ha disputado 488 partidos oficiales, convirtiéndose en el cuarto jugador con más encuentros en la historia del club. En ese periodo, contribuyó a la obtención de la Supercopa de España en 2014, la Liga Europa y la Supercopa de Europa en 2018.

Durante su primer ciclo con los colchoneros, Griezmann permaneció hasta 2019, cuando fichó por el FC Barcelona. Retornó al Atlético en 2021, primero en calidad de cedido y luego firmado por contrato hasta el 30 de junio de 2026, bajo la dirección de Diego Simeone, quien ha sido una figura clave en su carrera, según recordó Europa Press. El anuncio de su traspaso se produce cuando el delantero se alista para afrontar el tramo final de la temporada, el cual incluye la lucha por la Copa del Rey Mapfre —con una final el 18 de abril frente a la Real Sociedad, su primer club en España— y la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona.

En palabras publicadas por el propio club madrileño, Griezmann manifestó: "No es fácil poner palabras a lo que siento porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el 'Atleti' podemos entender." El delantero remarcó en su mensaje que "todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League". Griezmann subrayó el deseo de que cada minuto hasta el final de la temporada sea "un homenaje a este escudo" y enfatizó: "Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti", consignó Europa Press.

En la página oficial de su nuevo club, Griezmann expresó su entusiasmo por el cambio: "Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció. Tengo muchas ganas de hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía del Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas", destacó el jugador, según reprodujo Europa Press.

El propietario y presidente del Orlando City SC, Mark Wilf, valoró la incorporación del delantero francés como un acontecimiento relevante para el club y para la liga. Wilf afirmó: "La llegada de Antoine a Orlando representa un hito no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros aficionados y la MLS. Es uno de los jugadores más talentosos, exitosos e influyentes de su generación, y su decisión de elegirnos refleja la misión y la cultura de nuestro club. Nuestro objetivo es construir una plantilla de primer nivel cada año y la incorporación de un jugador de clase mundial refuerza ese compromiso y nuestra confianza en el potencial del club", según recogió Europa Press.

Según detalló Europa Press, Griezmann planea reintegrarse a los entrenamientos con los rojiblancos que no han sido convocados por sus selecciones nacionales para afrontar el cierre de la temporada. El club destacó la importancia de los desafíos inmediatos en la Copa del Rey y la Champions League como parte de los últimos objetivos del futbolista en su ciclo con el equipo madrileño.

El traspaso de Griezmann al Orlando City se formalizó en un contexto donde el delantero mantiene protagonismo tanto en la historia del Atlético de Madrid como en el fútbol internacional, según subrayó Europa Press. La opción de ampliar su contrato en la MLS hasta la temporada 2028-2029 establece una proyección de continuidad de su carrera en Estados Unidos más allá de la experiencia europea, consolidando su estatus como una de las figuras destacadas de su generación en las ligas de ambos continentes.