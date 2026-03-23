Un avión choca con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

Las operaciones en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia permanecen suspendidas tras el cierre decretado por las autoridades, luego del accidente que involucró a una aeronave de Air Canada procedente de Montreal y a un vehículo de bomberos en una de sus pistas. Según informó el medio, la Policía de Nueva York comunicó a través de redes sociales que todas las calles y salidas de autopista que conducen a LaGuardia se encuentran cerradas de manera indefinida debido a la emergencia. El mensaje advierte sobre posibles retrasos y recomienda a la población evitar la zona en la medida de lo posible, mientras equipos de emergencia y autoridades federales investigan el incidente.

Tal como publicó el medio, el hecho ocurrió alrededor de las 23:40, hora local, cuando un vuelo operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada impactó con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos. El vehículo atendía otro suceso ajeno al accidente en la pista cuando la aeronave colisionó contra él tras aterrizar.

De acuerdo con lo expresado por la administración del aeropuerto a través de un comunicado, tras el impacto se activaron de inmediato los protocolos de respuesta ante emergencias, lo que incluyó la acción coordinada de personal aeroportuario, cuerpos de seguridad y servicios de rescate. En el momento de la redacción, las autoridades no habían difundido información oficial sobre posibles víctimas, mientras que el cierre temporal de las instalaciones persiste para que los servicios puedan ejercer sus labores de respuesta y se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

El comunicado recogido por el medio agrega que el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria coordina estrechamente con las líneas aéreas implicadas, así como con las autoridades federales. Las instituciones encargadas han señalado que se publicarán informes adicionales en cuanto se disponga de información confirmada sobre las circunstancias y las consecuencias del choque.

Por otra parte, la compañía Jazz Aviation, operadora de la aeronave implicada y responsable de explotar el vuelo AC8646 cubriendo la ruta Montreal-Nueva York para Air Canada, confirmó el incidente mediante un comunicado. Según recogió la fuente, el aparato involucrado trasladaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, aunque la empresa subrayó que la cifra aún necesita confirmación oficial. Jazz Aviation precisó que mantendrá informada a la opinión pública conforme se desarrollen los acontecimientos y se disponga de datos completos y verificables.

La situación ha generado una afectación relevante en el tráfico aéreo y terrestre en la zona del aeropuerto. El cierre indefinido de accesos por parte de la Policía de Nueva York, reportado por el medio, obedece a la necesidad de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de pasajeros y personal aeroportuario, mientras continúan las labores para restablecer la normalidad en las operaciones de LaGuardia.

El caso ha puesto en alerta a las autoridades y operadores aeroportuarios, quienes se mantienen en coordinación para determinar qué originó el accidente entre el vuelo de Air Canada y el vehículo de rescate. Mientras tanto, las investigaciones se enfocan en esclarecer si existió alguna falla de procedimiento, una confusión en la gestión de pistas o factores externos que provocaron el impacto tras el aterrizaje.

Fuentes del aeropuerto y las aerolíneas han reiterado publicaciones en redes sociales señalando que el flujo de información oficial será constante, al tiempo que han extendido recomendaciones a usuarios y viajeros frecuentes sobre consultas de sus vuelos, rutas alternativas y tal vez la reprogramación de itinerarios ante la persistencia del cierre de LaGuardia.

La investigación continúa, mientras los equipos multidisciplinarios siguen trabajando en el lugar del incidente para recabar testimonios, verificar videos de seguridad y analizar datos técnicos que permitan reconstruir los hechos de la noche anterior. Las autoridades no han dado a conocer, hasta ahora, un balance oficial de daños materiales o impactos en la salud de ocupantes o personal. El accidente mantiene a la expectativa a quienes necesitan usar el aeropuerto, en tanto las aerolíneas y la administración de LaGuardia se concentran en optimizar la respuesta ante emergencias y la asistencia a pasajeros afectados por la interrupción de la operación aeroportuaria.