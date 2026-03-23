Ucrania jugará como local en el Ciutat de València la repesca para el Mundial

El Ciutat de València se convertirá en escenario fundamental para el futuro de la selección masculina de fútbol de Ucrania. Tal como informó el Levante UD, este estadio de la ciudad española será la sede donde Ucrania dispute sus compromisos como local en la repesca rumbo al Mundial de 2026. El primer duelo de esta fase se celebrará el jueves 26 de marzo a las 20:45 horas, cuando el conjunto ucraniano se enfrente a Suecia. Esta serie definirá qué selecciones avanzan hacia la clasificación para el torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Según publicó el Levante UD, en caso de que Ucrania supere a Suecia en el primer encuentro de la repesca, regresará al campo del Ciutat de València para afrontar un segundo partido decisivo el 31 de marzo. Este enfrentamiento será contra el ganador de la eliminatoria entre Polonia y Albania. El resultado de este duelo otorgará el pase directo al Mundial al vencedor. El horario del partido se mantiene a las 20:45 horas.

El estadio de Orriols, sede habitual del Levante UD, acogerá ambos compromisos, convirtiéndose por unos días en el hogar de la selección ucraniana. El medio Levante UD detalló que, en caso de que Ucrania no logre vencer a Suecia en su primer partido, el equipo aún disputaría un segundo encuentro, de carácter amistoso, el mismo 31 de marzo y en el mismo horario. Este partido sería ante el perdedor del encuentro Polonia-Albania.

De acuerdo con la información facilitada por el club valenciano, el acuerdo para que el Ciutat de València sirva como sede busca aportar estabilidad logística y de público a Ucrania, que ha debido jugar sus partidos clasificatorios como local fuera de su país debido a la situación que atraviesa. La decisión responde a la colaboración entre la federación ucraniana y el club español, como consignó el Levante UD.

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026 ofrece a Europa un limitado número de plazas, por lo que la repesca representa la última oportunidad para varias selecciones de alcanzar la fase final del torneo. El formato implica eliminatorias directas, donde el margen de error es mínimo y la presión sobre los equipos se incrementa, según recordó el Levante UD al anunciar la designación del estadio.

La elección de Valencia como sede refuerza la tradición de la ciudad como anfitriona de eventos internacionales relevantes en el ámbito del deporte. El Ciutat de València, con capacidad para más de 26.000 personas, reúne las condiciones exigidas por los organismos internacionales de fútbol para este tipo de partidos. La afluencia de aficionados ucranianos y de otras nacionalidades se espera que sea significativa, conforme indicó el medio y señalaron fuentes del club.

El proceso de repesca determina qué selecciones europeas completan el grupo de clasificadas para la Copa del Mundo, por lo que cada encuentro tiene consecuencias directas en el futuro inmediato de los equipos participantes. Los organizadores valencianos han señalado que tanto la federación ucraniana como el Levante UD mantendrán una coordinación permanente para garantizar la seguridad y las mejores condiciones durante los días de los partidos, según confirmó el propio club en su comunicado.

El papel del estadio de Orriols en esta fase clasificatoria reviste especial importancia por tratarse de partidos con implicaciones directas sobre el acceso de Ucrania a la máxima cita del fútbol internacional. Además, la posible celebración de un encuentro amistoso, si Ucrania no logra avanzar, asegurará la utilización del estadio en ambas fechas establecidas por el calendario de la repesca europea.

A la espera del desenlace de estos encuentros, la confirmación oficial subraya la relevancia internacional del Ciutat de València y posiciona a la ciudad como parte activa en la fase final de la clasificación europea, según reflejó el Levante UD.