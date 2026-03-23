Shakira dará seis conciertos en Madrid en un "estadio" ubicado dentro del Iberdrola Music y cada evento durará 12 horas

Las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre se han incorporado al calendario de eventos de Shakira en Madrid, añadiéndose a las ya previstas para los días 25, 26 y 27 del mismo mes. De acuerdo con la información publicada por el medio que proporciona los detalles, estas nuevas presentaciones amplían la residencia europea de la artista en la capital española, elevando a seis el total de sus conciertos en el recinto conocido como Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde.

Según consignó el medio, cada una de las seis funciones tendrá lugar dentro del “Estadio Shakira”, un espacio temporal creado exclusivamente para estos eventos y que se encontrará dentro del recinto Iberdrola Music. Este estadio ha sido diseñado por el estudio de arquitectura BIG-Bjarke Ingels Group y adaptado para ofrecer una experiencia única. El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos detrás del concepto, anticiparon que este espacio busca diferenciarse de los recintos habituales por sus características específicas y la oferta artística que lo acompañará.

El “Estadio Shakira” albergará conciertos con una duración de 12 horas continuas, comenzando al mediodía y concluyendo a la medianoche, según detalló la prensa especializada. En estas jornadas, además de la actuación de la cantante colombiana, los asistentes podrán disfrutar de "Es Latina", una experiencia temática comisariada por la propia artista. Este formato incorpora espectáculos, actividades culturales, propuestas culinarias y exhibiciones, todo enfocado en resaltar la identidad latina y el legado cultural.

El Iberdrola Music será rebautizado como “Macondo Park” durante la residencia de Shakira en honor a la reconocida novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, informaron los organizadores al medio citado. Este espacio abarcará 15 hectáreas que servirán como escenario para distintos formatos artísticos y culturales antes, durante y después de cada concierto. Dentro de esta programación, se incluirán exposiciones, opciones gastronómicas, presentaciones literarias y experiencias culturales seleccionadas e impulsadas por la propia cantante.

Además de sus actuaciones en Madrid, la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” llevará a Shakira a varios países, entre los que se destaca su participación como artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, programado para el 2 de mayo. Según ha informado el medio, este evento forma parte de su agenda internacional previa a la residencia europea.

Durante su estadía en Madrid, la cantante planea ofrecer una variedad de actividades culturales paralelas a sus presentaciones musicales. Estas iniciativas, también organizadas y supervisadas por la intérprete, buscan darle al público una experiencia extendida que abarque no solo lo musical sino diferentes expresiones artísticas y culturales que reflejan su trayectoria y su compromiso con el arte latinoamericano. Según explicaron Pino Sagliocco y Agustín Pérez Torres, el objetivo es consolidar a Madrid como un punto de encuentro para seguidores de múltiples orígenes, favoreciendo la difusión de la cultura latina en un espacio específicamente diseñado para conectar a la comunidad a través de la música y la creatividad.

La propuesta de “Estadio Shakira” responde a la visión de la artista de convertir cada jornada en una cita inmersiva, según manifestaron los representantes de Live Nation y del equipo de arquitectura. Esta perspectiva se refleja en la extensa programación horaria y en el desarrollo de actividades diversas, que incluyen no solo la música sino espacios para la literatura, la gastronomía y el intercambio cultural. Los organizadores subrayaron al medio que la idea es que cada asistente viva la experiencia de un festival integrado, con Shakira como eje principal.

El enfoque de las jornadas, marcado por la referencia literaria a Macondo, incorpora elementos del realismo mágico y de la cultura iberoamericana que han estado presentes en la carrera de la artista. El medio informó que habrá exposiciones y espacios dedicados a las obras de Gabriel García Márquez, así como propuestas que celebran tanto la música como la literatura en un entorno abierto a distintas disciplinas. Los asistentes tendrán acceso a estas actividades en los períodos previos y posteriores a los conciertos.

La arquitectura temporal del estadio, proyectada por BIG-Bjarke Ingels Group, busca brindar experiencias innovadoras en materia de acústica, iluminación y disposición de los espectadores. Según las declaraciones recogidas por el medio, se trata de una estructura efímera planeada para cubrir las necesidades específicas de estos eventos y potenciar la interacción entre públicos y artistas.

La residencia de Shakira en Madrid, tal como publicó el medio, tiene por objetivo ofrecer una alternativa a los formatos tradicionales de conciertos en gran escala, apostando por una propuesta extendida y multidisciplinar. La agenda de la cantante en la capital española responde a una tendencia de residencias artísticas en grandes ciudades europeas y busca consolidar a Madrid como un destino de relevancia para grandes espectáculos internacionales.