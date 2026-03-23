Rusia traslada a EEUU el riesgo que supone atacar centrales nucleares en Irán

Las advertencias de Rusia sobre los riesgos vinculados a eventuales ataques contra instalaciones energéticas en Irán han adquirido un tono de urgencia, tras los ultimátums de Estados Unidos y los recientes ataques dirigidos a infraestructuras nucleares en ese país, que han incrementado la preocupación internacional acerca de una escalada que ya involucra a numerosos actores regionales. Según informó Europa Press, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que Moscú ha comunicado a las autoridades estadounidenses la gravedad de atacar centrales nucleares en territorio iraní, especialmente después de los bombardeos contra el centro de enriquecimiento de uranio en la provincia de Natanz y el complejo nuclear de Bushehr.

De acuerdo con Europa Press, Peskov señaló que “ciertamente estamos trasladando señales relevantes a la parte estadounidense”, haciendo alusión a los riesgos asumidos por Washington al considerar la opción de atacar infraestructuras estratégicas iraníes tras los incidentes recientes. El contexto se intensifica luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un ultimátum en el que amenazó con bombardear instalaciones energéticas si Irán no reabría el estrecho de Ormuz en las siguientes 48 horas.

El medio Europa Press detalló que el propio mandatario estadounidense comunicó este lunes una prórroga de cinco días en el plazo dado a Teherán, alegando que existen “conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Próximo” entre ambas partes. Esta declaración se suma a una cadena de mensajes vinculados a la crisis actual, en la cual Estados Unidos y sus aliados han adoptado una postura beligerante ante el gobierno iraní, mientras que Rusia insiste en preservar los canales diplomáticos para evitar consecuencias mayores.

Según reportó Europa Press, el Kremlin, a través de Dimitri Peskov, reiteró la petición de un acuerdo de carácter “político y diplomático” como única salida viable para la desescalada de un conflicto que ha adquirido dimensiones regionales. Peskov enfatizó la importancia de ese enfoque para contener una situación que considera “catastróficamente tensa” en el área de Oriente Próximo, resultado directo de la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán.

Los ataques recientes contra infraestructuras nucleares iraníes, entre ellas el centro de Natanz y el complejo de Bushehr, han suscitado un intenso debate sobre la seguridad regional y han hecho que varios países en la zona del Golfo se vean impactados por el repunte de la confrontación. Europa Press puntualizó que la guerra ya involucra a una decena de países, lo que incrementa el riesgo de una extensión del conflicto más allá de Irán y sus oponentes directos.

En las declaraciones más recientes, el gobierno ruso subrayó la necesidad de recurrir a negociaciones multilaterales y de abstenerse de emplear la fuerza contra infraestructuras de relevancia estratégica, ya que un ataque a centrales nucleares podría acarrear consecuencias difíciles de controlar y amplificar la crisis actual. Europa Press también informó que Moscú ha mantenido su postura de rechazo a toda acción que derive en mayores daños a la estabilidad de la región y sostiene su llamado a la prudencia entre las potencias implicadas.

La crisis en el Golfo viene acompañada de una serie de advertencias y amenazas públicas que, según Peskov, solo pueden neutralizarse por medio de un diálogo que garantice la protección de infraestructuras clave y reduzca el riesgo de un enfrentamiento armado a gran escala. Las conversaciones actualmente en curso entre Washington y Teherán se desarrollan bajo la mirada atenta de Moscú, que reclama un acuerdo generador de estabilidad y el cese de hostilidades que ya afectan a largo plazo la seguridad energética global y la economía de la región, según consignó Europa Press.

El endurecimiento del tono entre los gobiernos estadounidense e iraní, junto a la postura mediadora de Rusia, refleja una situación compleja en la que los intereses por el control de las rutas energéticas y la seguridad de las instalaciones nucleares adquieren significado estratégico para todos los implicados. Los hechos reportados por Europa Press destacan la multiplicidad de actores involucrados y la urgencia de frenar la escalada militar antes de que derive en un conflicto de mayor envergadura, con consecuencias que afectarían a múltiples países en el área del Golfo y más allá.