Rodrigo Cuevas publica 'Manual de belleza': "No tenemos que esperar a que la oficialidad sea la salvación de la lengua"

En algunos territorios, como señala Rodrigo Cuevas, existe una diferencia en los derechos lingüísticos de los habitantes, según el lado de la Ría del Eo en el que residan: en Galicia, las personas pueden escolarizarse en su lengua materna, mientras que en Asturias no rigen los mismos derechos. Cuevas expuso esta situación durante una entrevista concedida a Europa Press, publicada por dicho medio, en la que insistió en que el desprestigio hacia el asturiano permanece, y la oficialidad de la lengua sigue lejos de concretarse a pesar de estar constantemente presente en el debate social de la región.

En el marco de la presentación de su tercer disco, titulado ‘Manual de belleza’, Rodrigo Cuevas abordó el papel del asturiano y advirtió sobre el efecto negativo que, según su experiencia, tiene la globalización y la cultura dominante en internet sobre las lenguas minorizadas, resaltando que estos factores ejercen un daño mayor que la falta de reconocimiento oficial. El artista defendió que “no tenemos que esperar a que la oficialidad sea la salvación de la lengua, porque, creo que está haciendo mucho peor la globalización e Internet. Está haciendo mucho más daño a las lenguas minorizadas que la ausencia o tener la oficialidad”, argumentó, según recogió Europa Press.

Cuevas compartió su análisis sobre el descenso del número de hablantes, no solo en Asturias, sino también en otros territorios con lenguas cooficiales como Galicia, donde el gallego fue tradicionalmente la lengua habitual en el ámbito doméstico, y Cataluña, que cuenta con una lengua con mayor presencia institucional. Según explicó, el problema se agudiza por la hegemonía de la producción cultural en castellano e inglés, lo que dificulta que las lenguas minoritarias puedan competir en igualdad de condiciones. Cuevas puntualizó que “ahora bajan los números por culpa de la producción cultural, de lo difícil que es luchar contra la producción cultural en las lenguas principales que son castellano e inglés. Con Internet es imposible igualar, habría que tener unos recursos públicos tremendos para poder igualar la producción”.

La conversación recogida por Europa Press evidencia que Cuevas ve más cerca la posibilidad de la oficialidad para el asturiano durante el mandato de Pedro Sánchez, pero considera imprescindible que el impulso inicial provenga de la propia región. Explicó que el paso está supeditado a la obtención de más escaños favorables en el Parlamento asturiano, señalando que hasta ahora ningún partido de derechas muestra apoyo hacia la oficialidad de la lengua. Sobre esta falta de respaldo, manifestó su sorpresa, comparando con otras comunidades donde los partidos de derecha sí han avalado la oficialidad de las lenguas regionales, algo que, según él, todavía no ocurre en Asturias.

El artista también abordó la cuestión del reconocimiento social y oficial del asturiano, enfatizando que mientras en algunas localidades la lengua materna adquiere un estatus de legitimidad en el sistema educativo, en otras no se goza de tales prerrogativas. Reiteró que la cuestión de la oficialidad se mantiene como un tema pendiente en la agenda de los asturianos, siempre próximo pero sin materializarse, lo que perpetúa el sentimiento de desventaja entre quienes defienden ese reconocimiento.

En la entrevista citada por Europa Press, Cuevas hizo referencia a la canción 'Un mundo feliz', que interpreta junto a Massiel en el nuevo disco. En este tema, imagina un entorno en el que el asturiano es la lengua oficial y de uso generalizado, presentando así un ideal de normalización y prestigio para esta lengua minorizada.

Además de las cuestiones relacionadas con el asturiano, Cuevas empleó el lanzamiento de ‘Manual de belleza’ para reflexionar sobre el papel de la mujer en la industria musical y en la sociedad. El álbum incluye colaboraciones con figuras como Massiel, que regresa tras dos décadas de ausencia, Ana Belén, con quien Cuevas aporta un pasodoble titulado ‘Sácame a bailar’, y la rapera Mala Rodríguez, participante en ‘BLZA’. Cuevas observó que el sector musical permanece fuertemente masculinizado y que las mujeres enfrentan un constante juicio público, independientemente de sus acciones o elecciones. “Es un mundo tan masculinizado en el siempre estás juzgada, siempre vas a ser juzgada. Como lo que pasa con Rosalía: si hablas poco porque hablas poco, si hablas mucho porque hablas mucho, si te vistes con poca ropa porque te vistes con poca ropa, si no te desvistes porque eres una mojigata... Siempre hay como tela de juicio para la mujer en el mundo de la música”, relató, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Cuevas puso en valor la trayectoria de las artistas participantes en su disco, apuntando que tanto Massiel como Ana Belén y Mala Rodríguez han conseguido sobreponerse a los prejuicios y dificultades asociados a esta exposición mediática y social. Indicó que la presión y el escrutinio constante pueden llevar a las artistas a sentirse superadas en determinadas ocasiones, aunque en muchos casos logran fortalecer su carrera y presencia profesional como respuesta. En palabras de Cuevas, “es difícil estar todo el día en boca de la gente. Te hace hartarte y supongo que te hace achicarte por momentos. Y cuando no te achicas generas un personaje o generas una carrera que de repente se vuelve mucho más sólida. Precisamente por eso, porque no pudieron contigo aunque sea tan desagradable tener que estar demostrando”.

A lo largo de la entrevista reproducida por Europa Press, Cuevas vinculó sus inquietudes políticas, sociales y lingüísticas con su trabajo musical, integrando una apuesta estética que fusiona ironía y compromiso con los debates actuales en torno a las lenguas minorizadas y la situación de la mujer en el ámbito creativo. ‘Manual de belleza’ se configura, así, como un proyecto artístico en el que el asturiano y la reflexión sobre la igualdad de género ocupan un lugar destacado, convirtiéndose en vehículo de reivindicación cultural y social en el panorama actual.