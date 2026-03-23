Prisión provisional para una pareja por presunta agresión sexual y maltrato a su bebé en Barcelona

El bebé de apenas unas semanas ha pasado a estar bajo el resguardo de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) tras la intervención judicial, según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El tribunal informó el lunes que al hombre y la mujer, padres del menor, se les investiga por la presunta comisión de delitos graves, entre ellos maltrato habitual, lesiones de especial gravedad y agresión sexual contra su hijo, un recién nacido en Barcelona. La pareja se encuentra actualmente sujeta a prisión provisional comunicada y sin derecho a fianza.

Según precisó el TSJC, la decisión sobre el ingreso en prisión fue adoptada el viernes por la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona. El tribunal tomó esta medida a partir de las acusaciones que recaen sobre los progenitores del bebé, que incluyen agresión sexual y maltrato físico. Según consignó el mismo comunicado recogido por Europa Press, la investigación judicial se ha centrado en los hechos denunciados sobre el trato infligido al menor, quien apenas supera el primer mes de vida.

El medio Europa Press publicó que la prisión provisional ha sido acordada sin posibilidad de fianza, lo que implica que los sospechosos permanecerán detenidos mientras continúa el proceso de investigación. La tutela del niño ha pasado a la Dgppia, que es el organismo de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar y proteger los derechos de los menores desamparados en situaciones de especial vulnerabilidad.

La gravedad de los hechos imputados ha motivado la intervención de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, una área especializada en el abordaje de delitos cometidos contra menores. Según el TSJC, los delitos atribuidos incluyen no solo el maltrato habitual, sino también lesiones calificadas como muy graves, así como una acusación formal de agresión sexual contra el menor.

Este caso se suma a otros procedimientos en los que la protección del menor queda bajo supervisión estatal mientras la autoridad judicial examina la responsabilidad penal y los detalles de los hechos denunciados. Según el TSJC, tanto el presunto maltrato como las lesiones y el supuesto abuso sexual forman parte del sumario en curso, y la instrucción sigue abierta a nuevas diligencias.

La protección institucional para el bebé incluye su custodio por parte de servicios sociales, quienes asumen la responsabilidad sobre el menor durante el tiempo que duren las investigaciones. De acuerdo con Europa Press, el Tribunal de Instancia notificó oficialmente la medida de protección de la Dgppia, mientras que los padres se mantienen privados de libertad de forma comunicada, sin opción a liberación bajo fianza.

La investigación, encabezada por la sección especializada del tribunal, analiza todos los indicios y pruebas recogidas en el proceso, incluyendo el análisis forense y los informes médicos que sustentan la acusación formal contra los progenitores. La posición de la Dgppia, como detalló el comunicado recogido por Europa Press, busca salvaguardar y asegurar la integridad física y emocional del niño mientras avanza el procedimiento judicial.

El TSJC reiteró que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y que se mantiene el secreto de las actuaciones para preservar tanto la investigación como la integridad del menor afectado. Europa Press amplió que las autoridades judiciales continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos y determinar la posible implicación penal de los detenidos.