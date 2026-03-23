PharmaMar logra aprobación de Taiwan para su tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña

La aprobación en segunda línea de la lurbinectedina como tratamiento individual alcanza a 22 países, dirigida a pacientes cuya enfermedad ha avanzado pese a la quimioterapia basada en platino. Esta estrategia terapéutica, según reportó PharmaMar ante la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), se dirige al cáncer de pulmón de célula pequeña, una patología que constituye aproximadamente el 15% de los casos de cáncer pulmonar y destaca por su naturaleza especialmente agresiva. La noticia principal consiste en que las autoridades sanitarias de Taiwán han dado luz verde a la combinación de Zepzelca (lurbinectedina), desarrollado por PharmaMar, y Tecentriq (atezolizumab) como opción inicial de mantenimiento para adultos que presentan esta neoplasia en fase avanzada.

De acuerdo con la información publicada por PharmaMar y recogida por diversos medios, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán (TFDA, por sus siglas en inglés) avaló el uso conjunto de los medicamentos, destinándolos al tratamiento de primera línea de mantenimiento. Este procedimiento consiste en administrar el fármaco a quienes han logrado estabilización o mejoría tras el tratamiento inicial de inducción, con el objetivo de prolongar la respuesta positiva frente a la enfermedad.

La combinación recientemente validada en Taiwán se suma a una lista creciente de países donde esta terapia ya se encuentra disponible. Según comunicó PharmaMar en su presentación ante la CNMV, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Perú también han aprobado el uso en primera línea de mantenimiento, una tendencia iniciada por Estados Unidos y Suiza, los primeros en incorporar esta extensión de indicación a su arsenal terapéutico. Además, la empresa ha informado que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) mantiene en revisión la solicitud de autorización de comercialización para el continente, al igual que otros entes regulatorios en distintas partes del mundo.

Los planes de expansión internacional de PharmaMar se llevan a cabo mediante acuerdos de comercialización con socios estratégicos, que permiten la distribución de sus terapias oncológicas fuera de Europa. En el caso específico de Taiwán, la colaboración se realiza con la empresa Lotus Pharmaceutical, mientras que en Oriente Medio, más precisamente en Omán y Emiratos Árabes Unidos, la distribución corre por cuenta de Immedica. Israel cuenta con el respaldo de Megapharm como socio local y, en América Latina, Adium Pharma gestiona la llegada de la terapia a Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador.

El cáncer de pulmón de célula pequeña mantiene una relevancia clínica significativa dentro de la oncología debido a su elevada agresividad y al limitado abanico de tratamientos eficaces. De acuerdo con la información detallada por PharmaMar, la aprobación en primera línea de mantenimiento permite consolidar la respuesta en pacientes que no experimentan progresión de la enfermedad tras una terapia inicial, lo que puede retrasar la recurrencia y maximizar los periodos libres de enfermedad significativa.

Además de las aprobaciones en combinación, la terapia basada exclusivamente en lurbinectedina, es decir, en monoterapia, ya cuenta con autorización regulatoria como opción de segunda línea en 22 países. Este uso se dirige específicamente a quienes padecen progresión tumoral durante o después de recibir quimioterapia basada en compuestos de platino, frecuente en las fases más avanzadas del cáncer de pulmón de célula pequeña. Así, PharmaMar ha reforzado la posición de este fármaco dentro del tratamiento integral de esta patología.

PharmaMar ha manifestado que el acceso a estas terapias se facilita mediante alianzas comerciales que permiten superar las fronteras europeas, adaptando la distribución según los mercados locales y los requisitos regulatorios de cada país, una estrategia que contribuye a ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes a nivel global.