Netanyahu asegura que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán contemplará los "intereses vitales" de Israel

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, rechazó este lunes la existencia de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, al afirmar que las autoridades estadounidenses están difundiendo información falsa con el objetivo de influir en los mercados financieros y del petróleo, y para intentar superar las dificultades actuales de Washington y sus aliados. En este contexto de declaraciones cruzadas, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, remarcó que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán considerará las prioridades de seguridad de Israel, según publicó el medio original.

Durante un discurso difundido a través de plataformas digitales, Netanyahu enfatizó que conversó con el expresidente estadounidense Donald Trump sobre la postura de su país respecto a futuros entendimientos con Teherán. “El presidente Trump cree que es posible capitalizar grandes avances militares logrados tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por las tropas estadounidenses, para alcanzar los objetivos de la guerra dentro de un acuerdo que contemple nuestros intereses vitales”, señaló Netanyahu, citado por la fuente. La comunicación entre ambos dirigentes se da en medio de tensiones por las operaciones activas de Israel tanto en Irán como en Líbano, y destaca la importancia que el gobierno israelí otorga a la defensa de su territorio en toda posible negociación internacional.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Netanyahu reiteró la posición de su administración: “Vamos a proteger nuestros intereses vitales en cualquier acuerdo”, expresó el primer ministro. Además, hizo referencia a las operaciones militares en curso, destacando que continúan los ataques de Israel en territorio iraní y en el Líbano. Netanyahu detalló que, en estas acciones, Israel está eliminando sistemáticamente infraestructuras relativas a los programas de misiles y nucleares iraníes, así como intensificando los operativos contra el grupo Hezbollah, de origen chií y con influencia significativa en la región. Según el mismo discurso, en días recientes fueron eliminados dos científicos nucleares vinculados a estos desarrollos, lo que pone de relieve el alcance de las maniobras israelíes.

El medio detalló también que, desde el lado estadounidense, el expresidente Donald Trump anunció el domingo la existencia de reuniones “muy sólidas” con funcionarios iraníes y aseguró que estas conversaciones continuarían durante la jornada del lunes. Trump sugirió un consenso importante en torno a los términos para un eventual acuerdo con Teherán, cuyo principal objetivo sería detener la guerra en curso. A pesar de estas afirmaciones, representantes políticos iraníes negaron cualquier tipo de negociación directa con Estados Unidos, posicionando a ambas potencias en un cruce retórico ante la opinión pública internacional.

En relación con las medidas de presión adoptadas por Washington, Trump comunicó el retraso de cinco días a un ultimátum dirigido a Irán. Esta exigencia, cuyo plazo expiraba el lunes, consistía en la demanda de permitir el libre tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio petrolero mundial. Trump había advertido que, de no cumplirse este requerimiento, Estados Unidos tomaría acciones militares directas contra infraestructuras energéticas en territorio iraní. El anuncio del aplazamiento fue dado a conocer en medio del debate sobre la autenticidad de los contactos diplomáticos promovidos por la Casa Blanca.

El medio detalló que la reacción del Parlamento iraní a las declaraciones de Trump fue que Estados Unidos e Israel estarían utilizando tácticas mediáticas para alterar el comportamiento de los mercados mundiales, más que instaurar una base real para acuerdos diplomáticos. Las autoridades iraníes sospechan que las afirmaciones sobre negociaciones buscan desviar la atención de las complejas situaciones políticas y económicas que enfrentan ambas naciones.

El fortalecimiento de la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos también ha sido un factor relevante en los desarrollos recientes. Netanyahu insistió en que los intereses de seguridad israelíes no son negociables y que cualquier entendimiento con implicancias regionales debe reflejar ese compromiso. Según recogió la fuente, la visión del gobierno israelí apunta a preservar la ventaja estratégica respecto a los avances de programas armamentísticos en Irán y frenar la influencia de actores como Hezbollah en el Líbano.

Los acontecimientos de las últimas jornadas han puesto nuevamente en primer plano las dinámicas de poder y las alianzas en Oriente Medio, donde las posiciones sobre los programas nucleares y el control de rutas energéticas siguen siendo objetos de negociación y disputa, según informó el medio original. En este contexto, tanto los gobiernos involucrados como otros actores internacionales monitorean de cerca la evolución de las declaraciones y las acciones, atentos al impacto que pueden tener para la estabilidad y la seguridad regional.