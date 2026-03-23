La Universidad Politécnica de Madrid inviste este martes doctor honoris causa a Rafa Nadal

El acto académico organizado por la Universidad Politécnica de Madrid contará con la intervención de Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), quien ejercerá como padrino y será responsable de la laudatio dedicada al extenista Rafael Nadal. La ceremonia, que tendrá lugar este martes 24 de marzo a las 17:00 horas en el Rectorado de la propia universidad, será presidida por el rector Óscar García Suárez. Según informó la Universidad Politécnica de Madrid, el evento marca el otorgamiento de la distinción de doctor honoris causa al deportista balear, la máxima distinción que puede conceder esta institución académica.

De acuerdo con información publicada por la Universidad Politécnica de Madrid, la propuesta de investidura fue impulsada desde la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La universidad enfatizó que este reconocimiento a Rafael Nadal responde tanto a su extensa y exitosa trayectoria deportiva, como a la proyección de valores humanos que considera ejemplares. Nadal cuenta con 22 títulos de 'Grand Slam', ha logrado ocupar la primera posición en la clasificación mundial de tenis y ha obtenido dos medallas de oro olímpicas a lo largo de su carrera, detalló la UPM.

La institución señaló que Nadal no solo se ha destacado como una figura relevante dentro del deporte, sino que también ha proyectado valores como el esfuerzo y la perseverancia en su vida personal y profesional. Dichos valores, recalcó la universidad madrileña, están en consonancia con los principios de excelencia, integridad, trabajo y solidaridad que la Politécnica busca transmitir entre sus estudiantes y hacia la sociedad en general, según remarcó el comunicado oficial difundido por la UPM.

El acto reunirá a miembros destacados de la comunidad universitaria y del ámbito deportivo, en una jornada que, según consignó la Universidad Politécnica de Madrid, rinde homenaje a la trayectoria del tenista español, quien ya había sido investido doctor honoris causa en 2023 por la Universidad de Salamanca. Con este nuevo nombramiento, Nadal suma otro reconocimiento académico a su historial de distinciones, reflejando la relevancia de su figura más allá de los logros estrictamente deportivos.

El reconocimiento que recibe Nadal tiene como objetivo resaltar la importancia de aquellos referentes cuyos valores y logros profesionales trascienden y sirven como ejemplo para las nuevas generaciones. Según publicó la universidad, el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y los principios de superación personal resulta fundamental para la formación integral que promueve la UPM. Este mensaje formará parte central de la intervención prevista durante la ceremonia bajo la dirección de Javier Durán.