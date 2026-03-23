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La RFEdeA celebra "el éxito organizativo y deportivo" del paso por Madrid del Mundial de Fórmula E

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La Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) se mostró satisfecha del "éxito organizativo y deportivo" del Gran Premio de Madrid del Mundial de Fórmula E que se disputó este pasado fin de semana en el Circuito del Jarama de la capital.

"La Real Federación Española de Automovilismo pone en valor el éxito organizativo y deportivo del E-Prix de Madrid 2026, celebrado en el Circuito de Madrid Jarama - RACE en una cita histórica que ha marcado la llegada de la Fórmula E a la capital y que ha reunido a las principales autoridades del país junto a referentes del automovilismo internacional", expresó la federación en su página web.

Esta recalcó la asistencia al evento de Su Majestad el Rey Felipe VI, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; de los consejeros de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco; y de consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Junto a ellos, estuvieron presentes el presidente del RACE y del Senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros; el presidente de la RFEdeA y vicepresidente de la FIA para Europa, Manuel Aviñó, el director del Circuito, Ignacio Fernández; los cofundadores de la Fórmula E, Alejandro Agag y Alberto Longo; y el director general de la FIA, Alberto Villareal, entre otras personalidades del ámbito institucional y deportivo.

"Durante la jornada, las autoridades pudieron conocer de primera mano el trabajo de equipos y fabricantes, así como el desarrollo de la competición desde distintos puntos del circuito, evidenciando el alto nivel organizativo y técnico del evento", detalló la RFEdeA.

La federación remarcó que esta prueba "congregó a miles de aficionados que llenaron las gradas del Jarama, en una jornada que destacó tanto por su ambiente como por la proyección internacional que aporta al automovilismo español". "El 'paddock' y las diferentes áreas del circuito reflejaron el dinamismo de una competición que combina tecnología, sostenibilidad y espectáculo, consolidando el interés del público por esta disciplina", añadió.

"Desde estas líneas me gustaría subrayar la importancia de este tipo de iniciativas para el impulso del deporte del motor en España, así como agradecer el respaldo y la implicación de las instituciones públicas, y muy especialmente la de Casa Real, cuyo apoyo ha resultado esencial para hacer posible la celebración de una cita de esta magnitud. Un compromiso conjunto que refuerza la posición de Madrid y de España en el calendario internacional del automovilismo", aseguró por su parte Manuel Aviñó.

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