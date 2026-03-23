La Policía y el Ejército de Israel detienen a cinco israelíes en la ola de ataques colonos en Cisjordania

La jornada desarrollada en territorio cisjordano concluyó tras un fin de semana donde colonos israelíes protagonizaron ataques en una decena de comunidades palestinas, con afectaciones significativas especialmente cercanas a las ciudades principales, según reportó la agencia Europa Press. Las inmediaciones de Ramala, Yenín, Hebrón y Belén se vieron impactadas por incendios en viviendas y vehículos, episodios que dejaron un saldo de al menos diez palestinos lesionados, junto con un agente de policía israelí herido en el contexto de las operaciones de control.

De acuerdo con Europa Press, el Ejército y la Policía de Israel informaron que cinco ciudadanos israelíes fueron arrestados tras incidentes violentos vinculados a colonos en el noroeste de Cisjordania. Los sucesos involucraron ataques, disturbios e incendios atribuidos a estos grupos. El comunicado conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía reveló que tras recibir diversos reportes de agresiones, procedieron con amplios despliegues, incluyendo la movilización de la Guardia Fronteriza, para estabilizar la zona y buscar a los responsables.

Entre las acciones destacadas figura la investigación de un vehículo cerca de la aldea de Deir al Jatab. Integrantes de la Guardia Fronteriza inspeccionaron el automóvil, donde pudieron localizar y confiscar material bélico. Posteriormente arrestaron a cinco israelíes, quienes fueron trasladados a la comisaría del asentamiento de Ariel, una ciudad situada a aproximadamente 20 kilómetros al oeste de la conocida Línea Verde, la frontera previa a 1968 entre Israel y los territorios palestinos.

Según el informe de Europa Press, otro episodio se produjo cerca de Yitzhar, asentamiento en el noroeste de Ariel y sureste de Nablús, donde un grupo de ciudadanos israelíes atacó a personal de seguridad involucrado en la restauración del orden. En el enfrentamiento un policía resultó lesionado y un vehículo oficial registró daños de consideración. Como consecuencia de estos incidentes, varios palestinos sufrieron lesiones y requirieron evacuación médica, tal como detalló el comunicado.

Las declaraciones de las fuerzas de seguridad israelíes enfatizaron una política de “tolerancia cero” frente a los extremistas responsables de alterar la tranquilidad de la zona. El comunicado conjunto de FDI y Policía fue claro al señalar el rechazo a cualquier manifestación de violencia, calificando estos actos como violaciones a la seguridad en la región. Además, recalcaron la continuación de los operativos en diversas localidades con el fin de prevenir nuevos brotes de violencia.

Respecto a los hechos registrados al sur de Tulkarem, dos palestinos resultaron heridos por disparos con munición real, en un caso atribuido según Europa Press al Ejército israelí. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel evitaron referirse de manera directa a este incidente en sus informes oficiales.

El medio reportó también que los enfrentamientos y los ataques se desenvolvieron en el marco de una escalada de tensión en Cisjordania, con la comunidad internacional atenta al desarrollo de estos acontecimientos. Los daños materiales incluyeron viviendas y vehículos incendiados, mientras que el personal médico evacuó a los heridos para recibir atención sanitaria en centros hospitalarios locales.

Las autoridades israelíes, conforme a lo recogido por Europa Press, desplegaron tropas y efectivos policiales en puntos estratégicos para contener la propagación de nuevos disturbios. Las operaciones se mantuvieron activas frente a los reportes de ataques coincidentes en varias comunidades vecinas, en un contexto donde tanto el ejército como los cuerpos policiales destacaron la importancia de reducir los focos de violencia y solucionar los enfrentamientos antes de que escalaran.

Desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad israelíes, las intervenciones priorizaron la identificación y detención de responsables, así como la confiscación de materiales empleados durante los disturbios. A lo largo de los sucesos reportados, las fuerzas de seguridad destacaron la relevancia de mantener la labor conjunta entre Policía, Ejército y Guardia Fronteriza para abordar los retos presentes en el control de la violencia en territorio cisjordano.

El desarrollo de estos episodios violentos involucró la participación de diferentes actores, tanto civiles como agentes estatales, lo que motivó la intervención activa de las fuerzas israelíes. El operativo se inscribió dentro de una estrategia de respuesta rápida ante los brotes de violencia, con énfasis en la prevención de nuevos ataques que pudieran poner en riesgo la vida de civiles y funcionarios desplegados en la zona.

La información proporcionada por Europa Press subrayó que tanto el Ejército como la Policía recalcaron su postura de firme condena frente a cualquier acción que alterase el orden público y la seguridad en Cisjordania, indicando que continuarían trabajando con determinación para enfrentar estos desafíos y proteger tanto a la población palestina como a los propios equipos de seguridad destacados en la región.