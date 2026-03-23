Juan del Val y Carmen Duerto, sin filtros sobre la faceta de escritora de Alejandra Rubio: "Intrusismo, en todas partes"

La publicación próxima de la novela debut de Alejandra Rubio ha provocado reacciones diversas entre figuras reconocidas del entorno literario y mediático español, marcando un debate sobre la presencia de personalidades del entretenimiento en el mundo editorial. Según detalló el medio que difundió la noticia original, la opinión de expertos y colaboradores del sector no ha pasado desapercibida, siendo especialmente notorias las posturas de Juan del Val y Carmen Duerto respecto a la incursión de Rubio en la narrativa juvenil.

Tal como publicó la fuente, Rubio, conocida por su trabajo como influencer y colaboradora televisiva, enfrenta estos días una atención mediática considerable, no solo por la reciente confirmación pública de su embarazo en el programa ‘¡De Viernes!’, sino también por el lanzamiento inminente de ‘Si decido arriesgarme’. El libro, arquetipo del género juvenil, centra su trama en un exconvicto tatuado y de mirada enigmática, personaje que, según el medio, algunos asocian con Carlo Costanzia.

Frente a esta doble exposición pública de Rubio, Juan del Val, escritor y reciente ganador del premio Planeta por su novela ‘Vera, una historia de amor’, ofreció comentarios matizados sobre el desembarco de la joven autora en el sector literario. De acuerdo con el medio, del Val refirió: “A mí me parece muy bien”, reconociendo además que obras propias como ‘Vera…’ recibieron también críticas agudas. Para del Val, la acogida que reciba la novela de Rubio dependerá enteramente de la respuesta de los lectores.

Carmen Duerto, periodista y colaboradora habitual en espacios de crónica social, mostró una postura más incisiva sobre la opción de Rubio por la literatura. Según reportó el medio, Duerto expresó en tono irónico: “Alejandra Rubio, ¿escribiendo? Bueno, hay mucha gente que escribe. Bueno, está bien, es un ejercicio. ¿Pero cómo escribe? ¿A mano? No sé, no te podría decir. En fin, hay intrusismo en todos los sitios. ¿Sobre qué escribe? ¿Sobre ella?”. La periodista amplió su opinión al conocer que el texto tenía tintes eróticos o referencias al erotismo, señalando: “Ah, ¿una novela erótica? Pues entonces le va muy bien, sí. Igual es interesante por la relación que tiene ¿No? Que lo escriba luego sobre erotismo, pues igual está bien, sí. Igual hay alguien que aprende de erotismo”, según consignó la fuente original.

El debate sobre la legitimidad de figuras ajenas al ámbito literario tradicional que publican novelas o relatos, explicitado en las respuestas de del Val y Duerto, ha marcado el entorno de expectación alrededor del libro de Rubio. La cuestión del “intrusismo” literario no es nueva, pero en este caso se alimenta también del contexto personal de la autora, hija de Terelu Campos y nieta de la periodista María Teresa Campos, y la visibilidad mediática constante en la que se encuentra.

De acuerdo con la cobertura del medio, la novela ‘Si decido arriesgarme’ está dirigida a un público joven y cuenta con un personaje central que algunos identifican con una figura conocida de la vida sentimental de la autora, lo que añade un componente de interés desde la perspectiva de la prensa del corazón. Las declaraciones de Duerto reflejan ese vínculo entre ficción y realidad, y ponen sobre la mesa también la pregunta sobre el objetivo del texto y su potencial influencia en los lectores.

Además de las opiniones personales, el medio enfatizó que el recibimiento de la obra dependerá finalmente de la crítica y la acogida del público, más allá de las valoraciones previas y las polémicas suscitadas en torno a la autoría y los posibles paralelismos biográficos de la trama.

El contexto de la noticia se conforma entonces por la coincidencia de hitos personales y profesionales en la vida de Rubio, junto con el eco que esas circunstancias generan tanto en la industria editorial como en el ámbito mediático. Según describió la fuente informativa, este fenómeno no resulta inusual en España cuando nuevas voces irrumpen en el mundo de la literatura procedentes de otros campos, especialmente cuando la figura central cuenta con una relevancia ya establecida ante la opinión pública.