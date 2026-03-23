Israel eleva a más de 4.700 los heridos desde el inicio de la ofensiva contra Irán

La última jornada reportó el mayor lanzamiento de proyectiles iraníes, tras la respuesta de Irán y de las milicias libanesas de Hezbolá a los recientes ataques en suelo persa. Según informó el Ministerio de Salud de Israel, estos bombardeos han provocado un saldo significativo de víctimas y un impacto considerable en el sistema sanitario israelí, consolidando el recrudecimiento del conflicto entre ambas partes.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, desde el inicio de la ofensiva israelí contra Irán, que se realizó conjuntamente con Estados Unidos el 28 de febrero, se han contabilizado hasta la fecha 4.713 personas heridas como consecuencia de los ataques iraníes en represalia. De ese total, cerca de 5.000 personas requirieron atención hospitalaria tras los bombardeos originados en Teherán y las incursiones de Hezbolá. El balance sostiene que 123 individuos permanecen internados, de los cuales 15 se encuentran en estado crítico, mientras que 27 presentan heridas catalogadas como leves; el resto ha sufrido lesiones menores.

El medio oficial israelí detalló que al menos un fallecido y 303 heridos, ocho de ellos en situación grave, se reportaron tras la peor jornada de bombardeos iraníes hasta el momento. El Ministerio de Salud indicó que entre los heridos de esa jornada, 153 tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención de emergencia.

El recrudecimiento de la ofensiva comenzó en las últimas horas del domingo, cuando Irán lanzó una serie de ataques a gran escala en respuesta directa a un operativo estadounidense contra la planta de enriquecimiento de uranio en la ciudad iraní de Natanz. Según consignó el Ministerio de Salud, la respuesta iraní incluyó el lanzamiento coordinado de proyectiles hacia Dimona —donde se encuentran las principales instalaciones nucleares israelíes— y la ciudad de Arad, ubicada en el sur de Israel.

A medida que el conflicto evoluciona, la escalada en la violencia ha puesto a prueba la capacidad médica y los sistemas de defensa israelíes. El Ministerio de Salud reportó que la presión hospitalaria se ha incrementado notablemente debido al volumen de heridos que han requerido distintas formas de atención médica, desde intervenciones quirúrgicas para los casos más graves hasta tratamientos para lesiones superficiales.

Según publicó el Ministerio de Salud y recogió la prensa local, el número de pacientes internados en condición crítica a raíz de estos bombardeos surge de la virulencia de los proyectiles empleados y de la sincronización de los ataques en áreas densamente pobladas o de alto valor estratégico. En total, las evacuaciones hospitalarias sumaron más de 150 en pocas horas, lo que supuso un esfuerzo logístico para el sistema de emergencias israelí, especialmente en centros cercanos a zonas como el sur, donde Arad y Dimona concentran instalaciones industriales y científicas clave.

El ciclo de represalias entre Irán y la coalición liderada por Israel y Estados Unidos ha desencadenado este saldo humanitario, que podría seguir aumentando si persisten las hostilidades. La información brindada por el Ministerio de Salud, en sus balances diarios, muestra que aunque la gran mayoría de los heridos presentan lesiones catalogadas como leves o muy leves, existe un grupo numeroso de afectados por trauma grave, especialmente entre la población civil cercana a los puntos de impacto.

Tal como reportó la autoridad sanitaria, la noche del último ataque destacó por su dimensión y por la variedad de objetivos alcanzados, lo que disparó el número de personas que necesitaron asistencia tanto en el lugar de los hechos como en hospitales. El Ministerio continúa monitoreando la evolución de los pacientes internados y actualizando la cifra de heridos y fallecidos conforme se procesan las nuevas admisiones y se confirman diagnósticos.

El conflicto, desencadenado a raíz de la operación militar sobre territorio iraní y seguido por la represalia inmediata de Teherán y Hezbolá, ha alterado significativamente la cotidianidad de diversas ciudades israelíes y ha movilizado recursos de emergencia en distintas regiones. Mientras los ataques y las respuestas armadas se suceden, las estadísticas oficiales ofrecen un panorama de la magnitud sanitaria y humanitaria del enfrentamiento, con la cifra de heridos superando los 4.700 y con decenas de casos aún bajo observación médica especializada, según informó el Ministerio de Salud de Israel.