Irán denuncia la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un bombardeo en el norte del país

La radiodifusión estatal iraní emitió imágenes de una menor identificada como Helma Mazum, única sobreviviente de un ataque aéreo que, según información difundida, cobró la vida de su hermana, hermano y ambos padres. El ataque ocurrió en la localidad de Naser, ubicada en la región de Tabriz al norte de Irán, alrededor de las 3:20 de la madrugada de este lunes, en una zona residencial. Según consignó la radiotelevisión pública IRIB, la ofensiva es atribuida a fuerzas de Estados Unidos e Israel, y ha generado denuncias por parte de las autoridades iraníes debido a la muerte de cuatro personas de la misma familia.

De acuerdo con los reportes difundidos por IRIB y recogidos por varios medios internacionales, la familia estaba compuesta por cinco miembros, de los cuales solo la menor habría sobrevivido al bombardeo. Las imágenes proporcionadas por la radiotelevisión iraní mostraron a la niña de aproximadamente tres años de edad tras el ataque, revelando las graves consecuencias de la acción militar que impactó directamente en viviendas familiares. Según especificó la cadena estatal, tanto la madre, el padre como los dos hijos mayores fallecieron en el acto como resultado del bombardeo.

El ataque ha sido atribuido de manera directa por las autoridades iraníes a una operación conjunta entre fuerzas estadounidenses y israelíes, designando a estos actores como responsables del bombardeo calificado como “enemigo sionista-estadounidense”. La ubicación, en Naser –una zona residencial dentro de la región de Tabriz– implicó víctimas civiles, subrayó IRIB, destacando el impacto sobre una familia que dormía en su hogar a la hora del ataque.

La noticia ha motivado un nuevo ciclo de tensión en la región, ya que según reiteró la radiotelevisión IRIB, el ataque no se produjo en una zona militar ni estratégica, sino directamente sobre áreas habitadas por civiles. Las autoridades iraníes no han ofrecido, en estos primeros reportes, información sobre posibles motivos del ataque o sobre otras afectaciones más allá de la familia Mazum. El caso de la niña Helma, que quedó como única sobreviviente de su núcleo familiar, ha ocupado un lugar central en la cobertura mediática local, principalmente debido a la emisión de las imágenes de la menor difundidas por la cadena pública.

El incidente forma parte de una serie de señalamientos públicos de Irán sobre la implicación de fuerzas extranjeras en acciones de violencia dentro de su territorio. La radiotelevisión estatal, al difundir los detalles del ataque y exponer la situación de la menor, busca evidenciar las consecuencias humanas de estas operaciones militares y reforzar su denuncia internacional sobre la intervención de fuerzas estadounidenses e israelíes. Las imágenes y la información suministradas por IRIB han tenido amplia resonancia en el contexto nacional e internacional, convirtiendo el relato de la familia afectada y la supervivencia de la niña en un símbolo del costo humano de las operaciones ofensivas en la zona norte del país.