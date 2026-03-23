Igualdad actuará tras el veto de la Semana Santa de Sagunto a que las mujeres sean cofrades: "Tiene que ser igualitaria"

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto ha mantenido protestas constantes desde 2021 fuera de la Ermita de la Sangre, sede de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, para exigir la modificación de los estatutos que sólo permiten la admisión de hombres como cofrades. Estas acciones, impulsadas cada Martes Santo, buscan que la cofradía abra su membrecía a las mujeres. Este reclamo local recibe ahora respuesta en el ámbito nacional: el Ministerio de Igualdad ha anunciado medidas tras el reciente veto de dicha hermandad a la incorporación de mujeres en la Semana Santa de Sagunto.

De acuerdo con el medio Europa Press, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, declaró en la red social X que las cofradías no pueden situarse fuera del marco constitucional y deben garantizar la igualdad reconocida en la Constitución. “La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar”, afirmó la ministra, haciendo hincapié en que el cumplimiento del principio de igualdad resulta obligatorio para cualquier agrupación religiosa o cultural, incluidas las hermandades que organizan celebraciones religiosas como la Semana Santa.

Según informó Europa Press, el Gobierno ya había comenzado en febrero a examinar si existían “indicios suficientes” para considerar una “pérdida sobrevenida” de la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional que ostenta la Semana Santa de Sagunto. Este análisis se motivó tras la recepción de una queja formal que denunció discriminación a las mujeres y la imposibilidad de que estas formen parte de la cofradía mencionada. La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, otorgada a la Semana Santa de Sagunto desde julio de 2004, constituye un reconocimiento honorífico a celebraciones que, además de su arraigo cultural y religioso, añaden interés turístico por sus características y tradiciones singulares.

La organización Semana Santa Inclusiva de Sagunto, principal promotora de las protestas, ha insistido durante años en la necesidad de que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo —que remonta sus orígenes al año 1492— renueve sus estatutos para eliminar cualquier restricción discriminatoria. Según detalló en febrero Blanca Ribelles, portavoz del colectivo, la cofradía cuenta actualmente con 1.700 miembros, todos varones. Ribelles expresó en su momento que la demanda de igualdad y de inclusión de las mujeres es un proceso que se enfrenta a tradiciones muy arraigadas, lo que motiva la persistencia en las protestas cada año en fechas señaladas.

El Ministerio de Igualdad, tras el pronunciamiento público de la ministra Redondo, ha reiterado que la aplicación de la igualdad de trato y de derechos constituye un mandato constitucional, extensible también a los colectivos organizadores de eventos religiosos que, como las cofradías, forman parte del tejido asociativo y cultural. Europa Press recopiló que, tras la queja formal remitida al Ejecutivo, se inició una valoración de si la discriminación por sexo puede justificar la retirada de la catalogación turística nacional, una medida que tendría consecuencias en la promoción y visibilidad de la Semana Santa de Sagunto.

La distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional representa un aliciente para la atracción de visitantes y para el reconocimiento en los circuitos culturales y turísticos de España. Esta categoría se otorga a eventos que presentan características capaces de atraer la atención de turistas y aportar un valor distintivo al territorio, siempre y cuando respeten la normativa legal y los principios constitucionales. La posible retirada de este reconocimiento supondría, según recogió Europa Press, una pérdida sustancial para la organización de la festividad y para la proyección de Sagunto como destino durante la Semana Santa.

Además de la presión institucional, las organizaciones locales han sostenido que su lucha no pretende ir en contra de la tradición, sino promover que la misma se adapte a los principios y derechos básicos. El colectivo que promueve la igualdad en la Semana Santa local reivindica que las celebraciones religiosas deben actualizarse para reflejar el carácter integrador y participativo de la sociedad actual.

Europa Press explicó que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto mantiene una estructura interna basada en sus estatutos de siglos de antigüedad, los cuales, en su redacción original y en sus actualizaciones, nunca contemplaron la integración de mujeres como cofrades. Esta exclusión ha llevado a que Sagunto sea uno de los pocos municipios donde persiste la prohibición, situación que ha intensificado la atención nacional sobre el caso.

El posible desenlace del proceso administrativo abierto dependerá de la evaluación oficial sobre el respeto a los principios de igualdad y la compatibilidad de la distinción turística con prácticas que excluyan a parte de la ciudadanía por razón de sexo. Mientras tanto, las protestas de Semana Santa Inclusiva seguirán teniendo lugar cada Martes Santo frente a la Ermita de la Sangre y la presión institucional aumenta con las declaraciones de la ministra Redondo y la intervención del Gobierno, tal como detalló Europa Press.