Agencias

El Kospi surcoreano pierde más del 6 % a la apertura por prolongación de la guerra en Irán

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Seúl, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más del 6 % en la apertura de este lunes, por los riesgos a interrupciones de suministro tras las amenazas de Teherán de cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz, un vía clave para el transporte de crudo.

A la primera hora de negociación, el indicador descendía un 6,17 % o 356,48 puntos, hasta los 5.424,72 enteros. El Kospi ganó un 0,31 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 4,91 %, o 57,05 puntos, hasta las 1.104,47 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana en la apertura sucede tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, con numerosos ataques israelíes sobre Teherán y el sur del Líbano y las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz y tomar represalias si Washington ataca centrales eléctricas iraníes.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía alrededor del 5 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso en torno al 6 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba más del 4 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive del mismo nivel. EFE

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