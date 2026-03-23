Agencias

El Ibex 35 se da la vuelta y sube un 1,08%, con el crudo a la baja, tras conversaciones de Trump e Irán

El principal índice bursátil español remonta tras la decisión de Washington de retrasar acciones militares, mientras las tensiones en Oriente Próximo siguen afectando al petróleo y responsables internacionales advierten sobre los riesgos globales de la crisis energética

Guardar

La rebaja del déficit comercial en España, que registró un retroceso del 35,2% interanual en enero hasta los 4.010 millones de euros, ha estado directamente vinculada a la caída del déficit energético, el cual disminuyó un 49,2% debido a la menor importación de energía. En este contexto económico, el principal indicador bursátil español, el Ibex 35, experimentó una subida del 1,08% durante media sesión, situándose en los 16.893,9 puntos, tras publicarse la decisión de Estados Unidos de aplazar su respuesta militar ante Irán por un periodo de cinco días. Según informó el medio de comunicación, este giro en la conducta del mercado coincidió con la caída del precio del crudo y con el impacto de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

El anuncio sobre los planes militares de Washington se conoció después de que el presidente Donald Trump lanzase un ultimátum de 48 horas a las autoridades iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando con ataques a instalaciones energéticas en caso de que Teherán no accediera. Así lo detalló el medio en su cobertura, que también incluyó la reacción de distintos organismos internacionales. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, calificó la crisis energética actual como “muy grave”, haciendo referencia tanto al bloqueo del estrecho de Ormuz como a los ataques registrados en infraestructuras energéticas de la región. Según publicó el medio, Birol advirtió que “ningún país” escapará a las consecuencias de esta situación y propuso la necesidad de que los países aborden este desafío de forma global y colaborativa.

Mientras tanto, la volatilidad bursátil se reflejó en el comportamiento de las principales empresas cotizadas en el Ibex 35. De acuerdo con información de las bolsas, IAG lideró las subidas, con un incremento del 4,29%, seguida de ArcelorMittal (3,66%), Puig (3,13%), Solaria (3,02%) y Banco Santander (2,91%). Por el lado de los descensos, Repsol encabezó las pérdidas con un retroceso del 7,05%, acompañada de Redeia (-1,88%), Naturgy (-1,15%) e Indra (-1,10%). Según consignó el medio, estas variaciones reflejan la sensibilidad del mercado ante los cambios en el entorno internacional y los precios de la energía.

El comportamiento de las principales plazas europeas también mostró una reacción favorable tras la noticia del aplazamiento de acciones militares. Londres avanzó un 0,36%, París sumó un 1,75%, Fráncfort ascendió un 3,20%, Milán se incrementó un 2% y el índice Euro Stoxx 50 subió un 2,86%. En cuanto al mercado energético, el precio del barril de Brent, utilizado como referencia en Europa, registró una caída del 6,85% hasta los 104 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, descendió un 7,61% hasta alcanzar los 90 dólares. Así lo reportó el medio, señalando también que el contrato TTF, referencia del gas natural europeo negociado en Países Bajos, disminuyó un 1,95% hasta situarse en 58,10 euros por megavatio hora.

La deuda soberana española mostró ligeras variaciones, con el bono a 10 años situándose en el 3,502% durante la media sesión europea, ligeramente por debajo del 3,570% registrado al cierre de la semana anterior. El diferencial de la prima de riesgo se colocó en 53,6 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro cotizaba a 1,1590 dólares estadounidenses, en línea con la moderación observada en los distintos activos financieros tras el anuncio realizado por Washington.

El medio también destacó que el director de la Agencia Internacional de la Energía insistió en la necesidad de una respuesta colectiva frente a los riesgos derivados de la actual crisis energética, argumentando que los efectos de esta situación afectan tanto a los países productores como consumidores. El bloqueo temporal del estrecho de Ormuz, sumado a los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Próximo, ha remarcado la dependencia internacional de las rutas y fuentes de energía globales.

Según publicó el medio, los movimientos observados en el Ibex 35 y el mercado internacional reflejan el alto grado de sensibilidad de la economía mundial ante los acontecimientos geopolíticos y las amenazas que pesan sobre el suministro energético, temas que continúan suscitando declaraciones y advertencias por parte de responsables internacionales.

Temas Relacionados

Ibex 35Donald TrumpIránFatih BirolAgencia Internacional de la EnergíaEspañaOriente PróximoBolsaPetróleoEuro Stoxx 50EUROPAPRESS

Últimas Noticias

Aumentan a cerca de 690 los palestinos muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego en Gaza

Las cifras oficiales documentan ya 687 fallecidos y casi 1.900 heridos desde el inicio de la tregua en Gaza, mientras autoridades locales advierten que hay más víctimas bajo los escombros y la situación se mantiene crítica

Aumentan a cerca de 690

Aagesen cree que sería un "ejercicio de transparencia" que empresas publiquen toda su información del apagón

La ministra subraya la importancia de que las compañías difundan todos los datos sobre el incidente energético, después de que la mayoría aún no haya compartido la información solicitada tras casi un año de investigaciones oficiales y parlamentarias

Aagesen cree que sería un

Igualdad actuará tras el veto de la Semana Santa de Sagunto a que las mujeres sean cofrades: "Tiene que ser igualitaria"

El Gobierno evalúa retirar el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional a las celebraciones en Sagunto tras recibir quejas formales por exclusión de mujeres, mientras colectivos locales presionan desde hace años para modificar los estatutos de la cofradía

Igualdad actuará tras el veto

Bruselas celebra toda "expresión de desescalada" en Oriente Medio tras el anuncio de Trump

Infobae

VÍDEO: Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán

Tras advertir a Teherán de un inminente ataque si no reabría el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense anunció la suspensión temporal de operaciones militares, destacando avances “constructivos” en las negociaciones con el gobierno iraní sobre Oriente Próximo

VÍDEO: Trump ordena posponer cinco