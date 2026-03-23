El Ibex 35 se da la vuelta y sube un 1,08%, con el crudo a la baja, tras conversaciones de Trump e Irán

La rebaja del déficit comercial en España, que registró un retroceso del 35,2% interanual en enero hasta los 4.010 millones de euros, ha estado directamente vinculada a la caída del déficit energético, el cual disminuyó un 49,2% debido a la menor importación de energía. En este contexto económico, el principal indicador bursátil español, el Ibex 35, experimentó una subida del 1,08% durante media sesión, situándose en los 16.893,9 puntos, tras publicarse la decisión de Estados Unidos de aplazar su respuesta militar ante Irán por un periodo de cinco días. Según informó el medio de comunicación, este giro en la conducta del mercado coincidió con la caída del precio del crudo y con el impacto de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

El anuncio sobre los planes militares de Washington se conoció después de que el presidente Donald Trump lanzase un ultimátum de 48 horas a las autoridades iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando con ataques a instalaciones energéticas en caso de que Teherán no accediera. Así lo detalló el medio en su cobertura, que también incluyó la reacción de distintos organismos internacionales. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, calificó la crisis energética actual como “muy grave”, haciendo referencia tanto al bloqueo del estrecho de Ormuz como a los ataques registrados en infraestructuras energéticas de la región. Según publicó el medio, Birol advirtió que “ningún país” escapará a las consecuencias de esta situación y propuso la necesidad de que los países aborden este desafío de forma global y colaborativa.

Mientras tanto, la volatilidad bursátil se reflejó en el comportamiento de las principales empresas cotizadas en el Ibex 35. De acuerdo con información de las bolsas, IAG lideró las subidas, con un incremento del 4,29%, seguida de ArcelorMittal (3,66%), Puig (3,13%), Solaria (3,02%) y Banco Santander (2,91%). Por el lado de los descensos, Repsol encabezó las pérdidas con un retroceso del 7,05%, acompañada de Redeia (-1,88%), Naturgy (-1,15%) e Indra (-1,10%). Según consignó el medio, estas variaciones reflejan la sensibilidad del mercado ante los cambios en el entorno internacional y los precios de la energía.

El comportamiento de las principales plazas europeas también mostró una reacción favorable tras la noticia del aplazamiento de acciones militares. Londres avanzó un 0,36%, París sumó un 1,75%, Fráncfort ascendió un 3,20%, Milán se incrementó un 2% y el índice Euro Stoxx 50 subió un 2,86%. En cuanto al mercado energético, el precio del barril de Brent, utilizado como referencia en Europa, registró una caída del 6,85% hasta los 104 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, descendió un 7,61% hasta alcanzar los 90 dólares. Así lo reportó el medio, señalando también que el contrato TTF, referencia del gas natural europeo negociado en Países Bajos, disminuyó un 1,95% hasta situarse en 58,10 euros por megavatio hora.

La deuda soberana española mostró ligeras variaciones, con el bono a 10 años situándose en el 3,502% durante la media sesión europea, ligeramente por debajo del 3,570% registrado al cierre de la semana anterior. El diferencial de la prima de riesgo se colocó en 53,6 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro cotizaba a 1,1590 dólares estadounidenses, en línea con la moderación observada en los distintos activos financieros tras el anuncio realizado por Washington.

El medio también destacó que el director de la Agencia Internacional de la Energía insistió en la necesidad de una respuesta colectiva frente a los riesgos derivados de la actual crisis energética, argumentando que los efectos de esta situación afectan tanto a los países productores como consumidores. El bloqueo temporal del estrecho de Ormuz, sumado a los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Próximo, ha remarcado la dependencia internacional de las rutas y fuentes de energía globales.

Según publicó el medio, los movimientos observados en el Ibex 35 y el mercado internacional reflejan el alto grado de sensibilidad de la economía mundial ante los acontecimientos geopolíticos y las amenazas que pesan sobre el suministro energético, temas que continúan suscitando declaraciones y advertencias por parte de responsables internacionales.