El holding tecnológico español Kaze Technologies acelera su expansión para preparar su salida a bolsa en 2028

La integración de inteligencia artificial y analítica avanzada en la generación de demanda constituye uno de los elementos diferenciadores del grupo tecnológico español Kaze Technologies, según destacó Alberto Mingo, presidente y consejero delegado. La compañía anunció que enfoca sus esfuerzos en consolidar un ecosistema empresarial con crecimiento sostenido, mientras prepara su salida a bolsa, prevista para 2028.

De acuerdo con la información difundida por Kaze Technologies, la estructura del holding se organiza bajo el modelo de Growth Platform. Este esquema reúne a diversas empresas tecnológicas dentro de una misma plataforma operativa, articulada en torno a un centro de servicios compartidos que coordina funciones esenciales como el gobierno corporativo, la gestión financiera y la eficiencia de procesos. Según explicó la compañía, el sistema busca centralizar operaciones clave y promover la colaboración entre sus diversas unidades de negocio.

El medio detalló que Kaze Technologies cuenta con tres pilares principales dentro de su ecosistema. El primero, Serban Group, opera como proveedor de servicios gestionados, apostando por asegurar la continuidad tecnológica y la resiliencia digital de las organizaciones clientes. Serban Group se especializa en la oferta de soluciones avanzadas orientadas a la operación tecnológica ininterrumpida y segura.

Por su parte, New Cloud Technologies (NCT) se encarga del desarrollo y la operación de proyectos tecnológicos a gran escala, manteniendo una destacada presencia en Latinoamérica. Según la información oficial, NCT permite llevar a cabo proyectos complejos en tecnología con una amplia cobertura geográfica y manteniendo estándares homogéneos de calidad en todas las regiones donde opera.

El tercer componente lo constituye HAL Company, dedicada a la generación de demanda a través de herramientas de inteligencia artificial, gestión de datos y sistemas avanzados de análisis. HAL Company orienta sus capacidades hacia la optimización de procesos comerciales, favoreciendo la previsibilidad en los modelos de crecimiento y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Tal como publicó Kaze Technologies, el nombre del holding se inspira en el término japonés “Kaze”, que significa “viento”. Según Mingo, la elección responde a la visión de la tecnología como una fuerza transformadora capaz de conectar talento y acelerar el desarrollo de todo el ecosistema asociado a la empresa.

La compañía señaló que el modelo adoptado ha favorecido un aumento sostenido en sus ingresos. De acuerdo a los últimos resultados, el grupo experimentó una subida del 56% en su facturación durante el periodo reciente, atribuida tanto a la expansión orgánica dentro de sus propias unidades como a la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas adquiridas. Kaze Technologies presentó su estrategia de expansión internacional, que se fundamenta en una combinación de desarrollo orgánico y adquisiciones selectivas.

Según consignó la propia compañía, la hoja de ruta para los próximos años prioriza el refuerzo de su presencia en la región LASER, que agrupa a Latinoamérica y el sur de Europa. Parte de esta estrategia implica la entrada en mercados como Italia y Portugal, lo que supondrá una consolidación de su estructura internacional y la aplicación de estándares de gestión y transparencia reconocidos globalmente.

La proyección de la firma establece como meta superar los 150 millones de dólares en facturación para 2028, sosteniendo este crecimiento en la estrategia híbrida de expansión. El enfoque se complementa con el fortalecimiento de prácticas alineadas a la transparencia y la gestión corporativa internacional. Según destacó la dirección, el proceso de salida a bolsa comenzará a finales de ese año, planteando este paso como parte integral de la aspiración del grupo a consolidarse como un referente internacional en tecnología.

Alberto Mingo resumió el objetivo de la compañía en la construcción de una organización robusta, capaz de mantener un ritmo de crecimiento constante y de atraer a inversores mediante una combinación de innovación tecnológica, adquisiciones y estricta disciplina en la gestión financiera. Este plan apunta a desarrollar una estructura empresarial competitiva, preparada para destacarse en el sector tecnológico de ámbito internacional.