El estadounidense Jak Crawford pilotará el coche de Fernando Alonso en los Libres 1 del Gran Premio de Japón

El paso de Jak Crawford por el simulador del equipo Aston Martin ha servido como preparación fundamental para su desempeño en circuitos donde aún no ha tenido la oportunidad de pilotar, como el de Suzuka. Según informó el medio, el trabajo realizado por el joven estadounidense en el entorno virtual ha sido destacado por la escudería británica, que subraya el valor de trasladar esos conocimientos a un trazado considerado de los más complejos y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Dentro de este contexto, el equipo anunció que Crawford, con apenas 20 años, pilotará el monoplaza AMR26 de Fernando Alonso durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón.

De acuerdo con la información publicada, el evento está programado para desarrollarse del 27 al 29 de marzo en el Circuito de Suzuka. Esta será la tercera vez en menos de medio año que el piloto estadounidense participa en una sesión oficial de entrenamientos libres con Aston Martin, cumpliendo así con la normativa de la Fórmula 1 que exige a los equipos ofrecer oportunidades de rodaje a pilotos novatos a lo largo de la temporada. El medio detalló que con más de 3.000 kilómetros recorridos en monoplazas de la escudería, Crawford continúa sumando experiencia clave en su adaptación a la máxima categoría del automovilismo.

La escudería Aston Martin enfatizó el papel de Crawford como tercer piloto en el equipo y reforzó su relevancia específica para esta cita. La sesión de pruebas libres de Suzuka permitirá que el joven estadounidense adquiera experiencia directa en un trazado donde nunca ha competido, proporcionando un aprendizaje significativo ante condiciones reales de pista. La escudería británica expresó: “Su extenso trabajo en el simulador ha sido fundamental para su papel, lo cual será especialmente valioso en Suzuka, un circuito en el que nunca ha pilotado. La sesión de FP1 le proporcionará una valiosa experiencia real en una de las pistas más emblemáticas y exigentes de la Fórmula 1”.

El propio Crawford declaró al medio sentirse muy motivado ante la oportunidad recibida y resaltó su intención de trasladar a la pista los conocimientos adquiridos en el simulador. “Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y a la vez exigente, y tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de FP1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda”, expresó el joven piloto estadounidense.

El director de operaciones de Aston Martin, Mike Krack, aportó una visión sobre la estrategia a largo plazo de la escudería en el desarrollo de nuevos talentos dentro de la Fórmula 1. Informó el medio que Krack señaló que la participación de Crawford se enmarca en el “compromiso continuo” del equipo con la promoción de jóvenes pilotos. Además, remarcó la importancia de la experiencia adquirida por Crawford en el simulador en Silverstone y la utilidad de las sesiones de entrenamientos libres para continuar su preparación: “Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles”, explicó Krack, según consignó el medio.

Este movimiento no solo corresponde con las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1 para la integración de jóvenes talentos, sino que también permite que Crawford colabore en la obtención de información que puede resultar relevante para el equipo durante el fin de semana de competición. Según el medio, estas prácticas facilitan que los ingenieros de la escudería puedan disponer de observaciones adicionales sobre el rendimiento del monoplaza bajo condiciones reales.

La participación de Crawford en Japón representa así un paso más dentro de su progresión en la Fórmula 1, reforzando su papel en el equipo Aston Martin y continuando con la política de crecimiento y formación interna que la escudería se ha propuesto seguir en la mayor categoría del automovilismo.